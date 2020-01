Баба накара 9-месечно бебе да измие чиниите (ВИДЕО)

О ставете баба да гледа бебето, за да отключи истинския потенциал на детето, пишат от Foxnews.

Майката на 9-месечно бебе наскоро сподели весели кадри на своя син, който се опитва да измие чиниите в къщата на баба си. Детето се наслаждава на всяка минута от начинанието.

My mom has my 9 month old son doing dishes pic.twitter.com/HzknmHxN3O