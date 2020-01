Американка роди близнаци два пъти в рамките на година

Ш ансовете една жена да зачене близнаци са наистина минимални.

Александрия Уолистън от американския щат Флорида обаче разчупва всякакви подобни твърдения.

Американката ражда близнаци два пъти в рамките на 2019 г.

През март 2019 г. на бял свят се появяват Марк и Малакхи. Два месеца по-късно Александрия научава от лекарите, че чудото я сполетява за втори път и тя отново е бременна с близнаци.

