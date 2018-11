На церемония в Лос Анджелис, проведена на 15 ноември, бяха връчени най-престижните статуетки в областта на музиката за испаноезични изпълнители - "Латино Грами".

В категорията за най-добър фламенко албум на годината е избран "Al Este Del Cante" на Арканхел, в който има сериозно българско участие в лицето на хор Нови български гласове "Еструна" и диригента Георги Петков.

Щастливата новина е споделена и в официалния профил в Туитър на посолството на Кралство Испания в Щатите:

It's International #Flamenco Day & we're celebrating by listening to "Al este del cante," the title song from last night's winner for Best Flamenco Album at the #LatinGRAMMY by @Arcangel_Flamen. The album joins traditional flamenco & Bulgarian music 💃🇪🇸https://t.co/5mqpYfINYK