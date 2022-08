Актрисата Джун Спенсър се пенсионира на 103 години (ВИДЕО)

Б ританската актриса Джун Спенсър се пенсионира на 103-годишна възраст след 65 години игра в радиосериал , съобщи Би Би Си.

Спенсър изпълняваше ролята на Пеги Уули в драмата „Арчър“ (The Archers), излъчвана от 1951 г. насам. Нейната героиня е преминала през почти целия житейски цикъл - от младо момиче до прабаба и глава на семейството. Джун е последната актриса от оригиналния актьорски състав на радиосериала.

През 1954 г. тя напуска шоуто, но се завръща 7 години по-късно.

„В продължение на много години шоуто процъфтяваше и се превърна в красиво дърво с много клони. Но сега старият клон, известен като Пеги, стана слаб и несигурен, така че реших, че е време да го "отсека", обяснява пенсионирането си Спенсър.

Actress June Spencer, who has played Peggy Woolley on The Archers for more than seventy years, has retired at the age of 103.



Shortly before her 100th birthday, she told @MarthaKearney that she hoped she would inspire other people working in their later years.#R4Today pic.twitter.com/1qWu3n6jXv