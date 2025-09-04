Ако правите това в тоалетната, рискът от хемороиди скача с 46%

Н ово проучване съобщава, че чест навик в тоалетната може да повиши риска от хемороиди с 46%. Съжаляваме, любители на текстови съобщения, време е да оставите телефона.

Хемороидите са подути вени в или около ректума и ануса. Те могат да причинят болка, сърбеж и кървене. Тази неприятна болест засяга около половината от възрастните американци над 50 години, като годишно изпраща близо 4 милиона души при лекар или в спешното отделение, пише New York Post.

„Все още разкриваме многото начини, по които смартфоните и съвременният ни начин на живот влияят на здравето ни“, заяви водещият автор на изследването д-р Триша Пасрича. „Възможно е начинът и мястото, където ги използваме – като например в тоалетната– да има непредвидени последици“, добави тя.

Екипът на Пасрича от Медицинския център Бет Израел Дийкънис в Бостън помолил 125 възрастни, подложени на колоноскопия, да отговорят на онлайн въпроси за техния начин на живот и навиците им в тоалетната. Около 66% признали, че използват телефона си в тоалетната – 37% от тях прекарвали повече от пет минути върху тоалетната чиния, в сравнение с едва 7,1% от тези, които не използват телефона си там.

Изследователите предполагат, че писането на съобщения в тоалетната може неволно да удължи времето, прекарано там, увеличавайки натиска върху аналните и ректалните тъкани и потенциално да доведе до подуване и разтягане на вените.

„Това проучване подкрепя съвета към хората като цяло да оставят смартфоните извън банята и да се опитват да прекарват не повече от няколко минути за изхождане“, каза Пасрича. „Ако отнема повече време, запитайте се защо“, продължи тя. „Дали защото изхождането беше наистина толкова трудно, или защото вниманието ви е другаде?“

Констатациите бяха публикувани в сряда в списание PLOS One. Забележително е, че изследователите установили, че напъването в тоалетната не увеличава риска от хемороиди, което се различава от предишни изследвания.

Други потенциални причини за хемороиди включват запек, вдигане на тежко, бременност, генетика, затлъстяване и отслабени вени поради стареене. Авторите на проучването призовават за допълнителни изследвания, които да проследяват пациентите във времето и да тестват стратегии за ограничаване на времето, прекарано в тоалетната.

„Като цяло бих препоръчал да се опитате да ограничите изхожданията до най-много 10-15 минути, за да намалите риска от хемороиди“, каза д-р Дейвид Л. Шварцбаум, гастроентеролог от Лонг Айлънд, пред HuffPost. „Ако имате нужда от почивка от останалия свят, седнете върху капака на тоалетната седалка.“