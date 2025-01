8 януари – Джордж Буш повръща върху японския премиер

Н а 8 януари 1642 г. умира италианският учен Галилео Галилей. Той е италиански физик, астроном, астролог и философ, считан заедно с Френсис Бейкън за основоположник на съвременния научен метод.

Сред неговите постижения са подобрения на телескопа, свързани с тях астрономически наблюдения, и публичната защита на хелиоцентричната система. Той е определян като „баща на съвременната наблюдателна астрономия“, „баща на съвременната физика“, „баща на науката“ и „баща на съвременната наука“.

През 1638 г., почти напълно ослепял, той публикува в Лайден последната си книга Due nuove scienze („Две нови науки“). Галилео Галилей умира в Арчетри, Флоренция, на 8 януари 1642 г. в присъствието на своя ученик Винченцо Вивиани.

Елвис Пресли

През 1935 г. на 8 януари е роден Кралят на рокендрола Елвис Пресли. Той е считан за една от най-значимите културни икони на XX век. Неговите енергични интерпретации на песни и сексуално провокативен стил на изпълнение, съчетани с уникално мощна комбинация от влияния в различни цветови линии по време на трансформиращата ера в расовите отношения, довеждат до голям негов успех, така и до първоначални противоречия.

Пресли е роден в Тупело, Мисисипи, и се премества в Мемфис, Тенеси, със семейството си, когато е на 13 години.

Музикалната му кариера започва там през 1954 г.,

като записва в Сън Рекърдс с продуцента Сам Филипс, който иска да представи афро-американската музика на по-широка аудитория.

Първият сингъл на Пресли за Ар Си Ей е, Heartbreak Hotel, който излиза през януари 1956 г. и става хит номер едно в Съединените щати. В рамките на една година Ар Си Ей продават десет милиона сингъла на Пресли. С поредица от успешни телевизионни изяви и записи на върха в класациите, Пресли става водеща фигура на новопопулярения звук на рокендрола.

Шарл дьо Гол става президент

На тази дата през 1959 г. Шарл дьо Гол става президент на Франция. На 21 декември 1958 г. 76 000 избрани представители от всички населени места на Франция избират президента. 75,5% от тях дават своя глас за министър-председателя Шарл дьо Гол и на 8 януари 1959 г. е официалната инаугурация на първия президент на Петата република – генерал Дьо Гол.

На първо място Дьо Гол поставя проблема с деколонизацията.

Наистина, на вълната на алжирската криза той идва на власт и като национален лидер той ясно съзнава, че е длъжен да изведе народа и страната си от нея. На 8 септември 1961 г. е извършен атентат срещу Дьо Гол – първият от петнадесет, които са дело на дясната „Организация на Секретната армия“ (Organisation de l’Armée Secrète) – съкратено OAS (ОАС).

През 1965 г. приключва седемгодишният президентски мандат на Дьо Гол. Според Конституцията на V Република, новите избори трябвало да се проведат сред разширена колегия. Но президентът настоява за всенароден избор на държавен глава. Това са вторите преки избори за френски президент: първите са през 1848 г., и на тях побеждава Луи Наполеон Бонапарт, бъдещият Наполеон III. Победа на първи тур, на която така разчита генералът, няма. На второ място, със значителен брой гласове, е социалистът Франсоа Митеран.

Въпреки че на втория тур Дьо Гол удържа победа, тези избори са тревожен сигнал.

Съществена причина за загубата на доверие към Дьо Гол става неговата социално-икономическа и аграрна политика, както и рязкото спадане на качеството на живота. Накрая, все по-голямо раздразнение предизвиква самата личност на Дьо Гол – за някои, най-вече за младите, той е неадекватно авторитарен и несъвременен политик.

Джордж Буш повръща върху политик

През 1992 г. президентът на САЩ Джордж Буш повръща в скута на министър-председателят на Япония. Докато присъства на банкет, организиран от японския премиер Киичи Миядзава, американският президент Джордж Буш припада, след като повръща върху панталоните на Миядзава около 20:20 ч. По-късно лекарите приписват инцидента на случай на остър гастроентерит.

