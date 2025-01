Космически отломки с тегло 500 килограма се разбиха в Кения

Н а 30 декември жителите на Мукуку, село в Кения на около 90 км от столицата Найроби, намират огромен къс от космическа отломка. За щастие никой не е пострадал, когато 500-килограмовото парче от ракета се е разбило.

Парчето представлява метален пръстен с диаметър 2,5 метра, за който се смята, че е от ракета-носител. В навечерието на Нова година членове на Космическата агенция на Кения пътуват до мястото, за да оценят обекта, като потвърждават, че това наистина е космически боклук, който не е изгорял в нашата атмосфера.

„Предварителните оценки показват, че падналият обект е разделителен пръстен от ракета-носител. Такива обекти обикновено са предназначени да изгорят при повторното си навлизане в земната атмосфера или да паднат над незаети райони, като например океаните. Това е изолиран случай, който Агенцията ще разследва и ще разгледа, като използва установената рамка съгласно Международното космическо право“, се казва в изявление на Кенийската космическа агенция.

Много от нещата, които се изпращат в Космоса и след това се връщат обратно, изгарят в атмосферата. Но не всички. Наблюдава се огромно увеличение на изстрелванията в Космоса, най-вече поради редовните изстрелвания на сателитите Starlink от SpaceX. Повече материали в орбита и повече изстрелвания означават по-голям шанс нещата да не изгорят или да паднат близо до хората.

През 2022 г. парчета от мисията SpaceX Crew-1 падат в Австралия. Миналата година голямо парче от ракета на SpaceX се разби в канадска ферма. Също така миналата година парче от изхвърлен от МКС боклук падна върху къща във Флорида.

„Искаме да уверим обществеността, че обектът не представлява непосредствена заплаха за безопасността. Нашите експерти ще анализират обекта, ще използват съществуващите рамки, за да идентифицират собственика, и ще информират обществеността за следващите стъпки и резултати“, продължава изявлението.

🚨 Massive ‘space object’ fragment crashes into a remote village in Kenya. The object weighing over 500 kg fell in Mukuku village, on Monday. The Kenya Space Agency later identified it as “a fragment of a space object,” describing it as apparent space debris likely from a rocket. pic.twitter.com/9r3HnuvjMZ