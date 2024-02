3700-годишно червено червило: Най-старото откривано някога!

Н амереното от учените червило от бронзовата епоха с наситен червен цвят е открито в Иран, което навежда на мисълта, че древните иранци може да са очертавали устните си още през второто хилядолетие пр.н.е.

Боята за устни се съдържала в малък, богато украсен флакон от хлорит, който бил открит в района на Джирофт, Югоизточен Иран през 2001 г. Скорошно радиовъглеродно датиране разкри, че е било направено някъде между 1936 и 1687 г. пр. н. е., което би го направило „вероятно най-ранното червило, аналитично отчетено“, докладва екипът зад находката в своя вестник.

