3 януари – от Мартин Лутер до Мануел Нориега

Н а 3 януари 1521 г. Мартин Лутер е отлъчен от католическата църква. Той е немски духовник и теолог, който поставя началото на протестантската Реформация. Енергичен опонент на възгледа, че освобождаването от божието наказание за греховете може да бъде откупено с пари, той се противопоставя на продавача на индулгенции Йохан Тецел със своите „95 тезиса“ от 1517 г.

Отказът му да се отрече от тях по искане на папа Лъв X през 1520 г. и на император Карл V по време на Вормската диета през 1521 г.довежда до неговото отлъчване от папата и до обявяването му извън закона от императора.

Лутер проповядва, че спасението не се печели с добри дела, а се получава като безплатен дар от Божията благодат чрез вярата в Исус Христос като изкупител на греховете. Неговата теология оспорва авторитета на папата на Римокатолическата църква, настоявайки че Библията е единственият източник на божествено разкрито познание. Последователите на учението на Лутер се наричат лутерани.

Джон Роналд Руел Толкин (J.R.R. Tolkien)

На тази дата през 1892 г. е роден британският писател Джон Роналд Руел Толкин, авторът на поредиците „Хобит“ и „Властелинът на пръстените“. Той е командор на Британската империя от 28 март 1972 г. заради приноса му към английската литература.

Tomorrow is J.R.R. #Tolkien 's 133rd birthday! As Frodo did for Bilbo, the Tolkien Society continues to celebrate Tolkien's birthday in his absence with our #TolkienBirthdayToast . Our tradition: at 9pm your time raise a glass and toast "The Professor!" https://t.co/aSFjyChErA

Около 1933 г. той за пръв път подхваща историята за малко същество, наречено Билбо Бегинс, и през 1936 г. завършва „Хобитът“ – първата му издадена книга, свързана със Средната земя. Историята около написването на книгата се е превърнала в легенда. Една вечер, докато проверява студентски съчинения, Толкин попада на празен лист. Той импулсивно го хваща и написва: „В една дупка в земята живееше хобит.“ С тези думи той поставя началото на световната си известност. Книгата си за Билбо той завършва през 1936 г. Пълната версия на романа излиза през 1948 г.

На 21 септември 1937 г. излиза и неговата първа „книга на славата“ – „Хобит или дотам и обратно“.

Увлекателният детско-юношески роман се радва на неочакван успех. Второто издание се появява през 1951 г., а третото – през 1966 г.

Издателите искат от професора продължение на чудната история, останала с така приятно „отворен финал“. Искането за продължение кара Толкин да започне това, което стана най-известното му произведение: епичният роман „Властелинът на пръстените“ (първоначално публикуван в три тома през 1954–1955 г.). Толкин прекарва повече от десет години в писане на основния разказ и приложенията към книгата.

Арета Франклин

През 1987 г. на 3 януари Арета Франклин става първата жена, която е приета в Залата на славата на рокенрола. Арета Луис Франклин е американска певица, пианистка и композитор. Наричат я Кралицата на соула или Госпожа Соул.

Нареждана е сред основните фигури в соул музиката. Работи също и в стилове джаз и ритъм енд блус, както и в традиционния за афроамериканците госпъл. В репертоара ѝ има многобройни дуети съвместно с изпълнители, като Луис Армстронг, Лучано Павароти, Джордж Майкъл, Ани Ленъкс и др.

Франклин записва общо 88 сингли, които намират място в класациите на Билборд, включително 77 постъпления в Хот 100 и 22 номер едно ритъм енд блус сингъла, превръщайки се в най-успешната жена творец в историята на класацията.

Мануел Нориега

На 3 януари 1990 г. Мануел Нориега се предава на американските власти. Той е бивш панамски генерал, установил военна диктатура в Република Панама в периода 1983 – 1989 г.

Manuel Noriega. Panama City, Panama, 1989.



Noriega before becoming a target of the US government, was a valued CIA asset acting as liaison to Fidel Castro.



In the 1980’s the relationship between the US and Noriega went sour, and he began building with the cartels. As he… pic.twitter.com/7ZxfVrHUgw