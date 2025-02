22.02: Виктор Янукович е свален от поста президент на Украйна

Н а 22 февруари 1997 г. екип от британски учени под ръководството на ембриолога Иън Уилмът в института Рослин край Единбург, обявява раждането на овцата Доли – първият бозайник, клониран от възрастни клетки.

Първоначално овцата е наречена „6LL3“. Името „Доли“ получава по предложение на един от животновъдите, помагали при раждането ѝ, в чест на американската певица Доли Партън, известна с пищния си бюст, тъй като овцата е клонирана от клетки от млечната жлеза.

Земетресението в Крайстчърч

На тази дата през 2011 г. новозеландският град Крайстчърч претърпява сериозно земетресение. В 12:51 ч. Градът е разтърсен от трус с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер, при което 185 души са убити, хиляди сгради в града претърпяват сериозни щети, а няколко централни сгради се срутват.

New Zealand's PM Jacinda Ardern attends service for 185 people who died when earthquake hit Christchurch ten years ago https://t.co/oNotnCcjR3 pic.twitter.com/TioXMJl8Qm

До края на 2013 г., 1500 сгради в града са разрушени и започват проекти за възстановяване и реконструкция. На 13 юни 2011 г. Крайстчърч отново беше разтърсен от още два големи вторични труса. Това доведе още щети по сгради, но нямаше повече жертви.

Виктор Янукович

През 2014 г. на 22 февруари Виктор Янукович е отстранен от поста президент на Украйна. След тримесечните протести на Евромайдана в Украйна, които завършват с разстрели на протестиращите от специалните части на милицията, парламентът на Украйна гласува да го отстрани и да насрочи предсрочни избори на основание, че той се е оттеглил от конституционните си задължения. Дори членове на собствената му партия гласуват против него.

Yanukovich was removed via a unanimous democratic vote by the Ukrainian people's representatives



328 to 0



It was aired on live TV ya know pic.twitter.com/Lcpxfrz5rh