22 декември – Аферата Драйфус и краят на Чаушеску

Н а 22 декември 1882 г. са окачени първите електрически коледни лампички на елха. Първото известно електрическо осветено коледно дърво е дело на Едуард Х. Джонсън, сътрудник на изобретателя Томас Едисон. Докато е вицепрезидент на Edison Electric Light Company, предшественик на днешната електрическа компания Con Edison, той поръча крушки за коледно дърво, направени специално за него.

На 22 декември 1882 г. в дома си на Пето авеню в Ню Йорк той гордо показва коледната си елха, която е ръчно окабелена с 80 червени, бели и сини електрически крушки с нажежаема жичка с размерите на орех. Местните вестници игнорират историята, виждайки я като рекламен трик. Въпреки това, той е публикуван от репортер на вестник в Детройт и Джонсън е широко смятан за бащата на електрическите коледни светлини.

Аферата Драйфус

На 22 декември 1894 г. Алфред Драйфус е осъден за измяна. Тойе единственият френски офицер от еврейски произход, достигнал до служба в Генералния щаб на френската армия.

#OTD 22 December 1894 The Dreyfus affair begins in France, when Alfred Dreyfus is wrongly convicted of treason. pic.twitter.com/tM2rmZBdVt

Обвинен в шпионаж в полза на Германската империя и осъден на 22 декември 1894 г. на доживотна каторга на Дяволския остров във Френска Гвиана. Няколко години след осъждането му се разгаря медийна кампания по оневиняването му като жертва на антисемитски заговор. Сред защитниците му е Емил Зола, по това време най-популярният и най-скандалният писател във Франция. Той публикува статия в подкрепа на Драйфус и я дава на набиращия популярност политик Жорж Клемансо, който по това време издава либералния вестник „Орор“.

След тази статия „аферата Драйфус“ взривява общественото мнение във Франция.

В някои от големите градове на третата република като Нант, Нанси, Бордо, Марсилия избухват антисемитски вълнения, които в повечето случаи приключват с разбити магазини на еврейски търговци. В Париж също започват демонстрации, но в обратна посока – срещу консервативната армия и католическата църква, които са главен прицел на гражданското недоволство, и в подкрепа на „несправедливо осъдения Драйфус“.

Под натиска на тези бурни граждански протести делото Драйфус е преразгледано и през месец септември 1899 г. присъдата на капитана от френската армия е намалена на 10 години, след което е незабавно помилван от френския президент Емил Лубе, което „струва“ на френския президент и един атентат. През месец юли 1906 г. Върховният касационен съд на Франция връща капитанския чин на Драйфус и постановява възстановяване на офицерските му знаци – пагоните и сабята му.

Краят на Чаушеску

На 22 декември 1989 г. протестиращите в Румъния изгонват диктатора Николае Чаушеску. Румънската революция от 1989 г. е борбата срещу комунистическия режим в Румъния между 16 и 22 декември 1989 г.

Преди 7 ч. сутринта Елена Чаушеску получава информация, че големи колони работници от много индустриални райони са се насочили към центъра на Букурещ, за да се присъединят към протеста. Полицията поставя блокади, за да спре достъпа до площад Университатя и площад Палатулуй (сега площад Революцией), но не успяват да спрат работниците и към 9:30 ч. площад Университатя е задръстен от протестиращи. Частите на реда (армия, полиция и други) навлизат в зоната отново, този път за да се присъединят към протестиращите.

Около 10 ч. радиоизлъчване обявява военно положение и забрана за събиране на групи по-големи от 5 души,

докато хиляди се събират този път спонтанно в центъра на Букурещ. Чаушеску се опитва да говори пред тълпата от балкона на сградата на Централния комитет, но опитите му са посрещнати с вълни от недоволство и гняв.

В 11:20 ч. на 22 декември 1989 г. командирът на полета на Чаушеску лейтенант-полковник Василе Малутан получава инструкции от генерал-лейтенант Опрута да продължи към Пиаца Палатулуй, за да вземе президента. След като прелита над площада, той вижда, че не може да кацне там. Малутан приземява своя бял Дофин no.203 на тераса в 11:44 ч.

Според Малутан, в 12:08 ч. те отлитат за Снагов. След като пристигат там, Чаушеску води Малутан в президентския апартамент и му заповядва да доведе два хеликоптера с войници за въоръжена охрана и още един Дофин да дойде до Снагов. Командирът на Малутан отговаря по телефона:

„Има революция... Оправяй се сам... Успех!“.

December 17, 1989 - Exactly 35 years ago, in Timișoara, the first people died for freedom. The monster Nicolae Ceaușescu ordered the military forces to open fire against the protesters, 62 heroes died and 188 were injured.



EROII NU MOR NICIODATĂ

MOARTE COMUNISMULUI



🇷🇴❤️ pic.twitter.com/z3wFpjxlaa