20 януари: Закуската на българските дисиденти с Митеран

Н а 20 януари 1936 г. умира британският крал Джордж V, малко след сребърния юбилей на царуването си след серия от бронхитни атаки. Джордж V се възкачва на престола в момент на конституционна криза – спора за бюджета през 1910 г. През 1914 г. избухва Първата световна война. Джордж V прави инспекции на армията, като при една от тях пада от коня и чупи си таза. Тази травма го мъчи до края на живота му.

Под натиска на общественото мнение през 1917 г. Джордж V сменя името на управляващата династия от Сакс-Кобург-Гота на Уиндзор

по името на кралската резиденция замъка Уиндзор. Промяната се налага, защото Англия е във война с Германия и фамлията трябва да звучи като английска, а не немска.

#OTD 1936 - the funeral for King George V was held at St. George’s Chapel in Windsor. Upon his death, he was succeeded by his son, Edward VIII, but by December 1936, Edward had abdicated, and Prince Albert had taken the throne as George VI.



1936 was the Year of Three Kings. pic.twitter.com/yh8WsJ586A — Kensington Blue (@kensingtonblue) January 28, 2024

Към края на 1920-те години крал Джордж V и неговата династия са сред малкото управляващи короновани особи, които успяват да запазят положението си. След смъртта си е наследен от големия си син Едуард VIII, който обаче година по-късно абдикира и на престола се възкачва бащата на кралица Елизабет II.

Ванзейска конференция

На тази дата 1942 г. се провежда Ванзейската конференция. Това съвещание на представители на министерствата и други властови структури на нацистка Германия, проведено в Берлин на 20 януари 1942 г. край езерото Ванзе във вила Марлир. На тази конференция е прието решение за начините и способите за привеждане в ход на „Окончателното решение на еврейския въпрос“ – програма за геноцид над еврейското население на Европа, за която понастоящем се използва терминът „Холокост“.

80 years ago today this beautiful villa in the suburbs of Berlin was the site of the 'Wannsee Conference' where,15 men sat around a table and in 85 mins decided on the complete and systematic extermination of Europe's 11 million Jews. Then they had lunch. Never Forget. pic.twitter.com/Gij54fR8yv — Dan Hill (@DanHillHistory) January 20, 2022

В дневния ред на конференцията са залегнали множество въпроси, основно от технически характер, на които е трябвало да отговорят представителите на изпълнителната власт на Райха, а

принципното решение на еврейския въпрос вече е било прието от Хитлер.

Адолф Айхман, който води протокола на конференцията, съобщава на присъстващите, че в съответствие с получената по-рано заповед на Хитлер, трябва да се пристъпи незабавно към изселване на евреите в Източна Европа (на територията на окупираната Полша, където впоследствие са построени множество концлагери). В протокола не се говори в прав текст за газови камери и крематориуми, а за „каторжен труд, при който, да се надяваме, повечето ще измрат“, както и за това, че не трябва да има оцелели, доколкото те могат да се превърнат в ядро за възраждане на евреите.

Заложическата криза в Иран

На 20 януари 1981 г. е сложен край на кризата с американските заложници в Иран. Това е дипломатическа криза между Иран и САЩ, по време на която 66 американци са държани заложници за 444 дни – от 4 ноември 1979 до 20 януари 1981, след като група ислямистки студенти и активисти окупират американското посолство в Техеран в подкрепа на Иранската революция.

Jimmy Carter will always be remembered as a weak President.

The Iran Hostage Crisis was a disgrace to his administration. pic.twitter.com/uNUpWmie16 — Michael Serra (@MichaelS725) December 31, 2024

Непосредствената причина за окупацията на американското посолство е фактът, че

президентът Картър позволява на сваления бивш владетел на Иран Шах Реза Пахлави да бъде приет в болница в САЩ за медицинско лечение.

В Иран това се приема като опит на Шах Реза Пахлави да се върне на власт, подкрепян от САЩ. Последвалата криза проваля призидентството на Картър и създава ситуация близка до война, враждебност между Иран и САЩ, която продължава и до днес.

Кризата достига кулминация, когато след неуспешни опити за преговори, САЩ предприема военна спасителна операция. Операция „Eagle Claw“ завършва неуспешно на 24 април 1980 г. Жертвите са осем американски военнослужещи, един цивилен иракчанин, два военни самолети са унищожени след сблъсък. На 27 юли 1980 г. бившият шах умира. Последвалото нахлуване в Иран от Саддам Хюсеин предизвиква иранското правителство да влезе в преговори със САЩ, с Алжир като посредник. Заложниците са освободени ден след посписването на Алжирското споразумение, минути след като новият президент Роналд Рейгън полага клетва.

Закуска с Митеран

През 1989 г. на този ден се провежда Закуската с Митеран – среща между френския президент Франсоа Митеран и група български интелектуалци от средите на дисидентско движение в България, сред които са бъдещият президент д-р Жельо Желев, поетесата Блага Димитрова, впоследствие втори вицепрезидент на България и знаковият писател-сатирик Радой Ралин.

Тя е един от ключовите моменти за свалянето на комунистическия режим в България

през есента на същата година, допринасяйки за утвърждаването на опонентите на режима.

В този момент режимът на Тодор Живков изпада във все по-сериозна изолация заради провеждания Възродителен процес и заради охладняването на отношението на Михаил Горбачов към Живков, който не следва курса на перестройка. Наред с това задлъжнялостта на страната към западни банки става все по-тежка. Всички тези обстоятелства правят посещението на Митеран особено важно за режима.

Още събития на тази дата:

1920 г. – роден е режисьорът Федерико Фелини

1930 г. – роден е американският астронавт Бъз Олдрин

1946 г. – роден е американският режисьор Дейвид Линч („Туин Пийкс“)

1993 г. – умира американската холивудска звезда Одри Хепбърн („Закуска в Тифани“)

2022 г. – умира музикантът Мийт Лоуф

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase