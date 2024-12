17 декември: мода, полет и „Бялата смърт“

Н а 17 декември 1830 г. умира Симон Боливар. Симон Хосе Антонио де ла Сантисима Тринидад Болѝвар де ла Консепсион и По̀нте Паласиос и Бланко е латиноамерикански революционер, генерал и политик, най-влиятелният и известен от ръководителите на войните за независимост на испанските колонии в Америка. Национален герой на Венецуела.

Освобождава от испанско господство Венецуела, Нова Гранада (съвременните Колумбия и Панама) и провинция Кито (съвременен Еквадор).

В периода 1819 – 1830 г. е президент на Велика Колумбия, създадена на териториите на тези страни. През 1824 г. освобождава и Перу и застава начело на образуваната на територията на Горно Перу Република Боливия (1825), назована в негова чест. Провъзгласен през 1813 г. от Националния конгрес на Венецуела за Освободител.

С думите „Всички, които служеха на революцията, разораха морето“, Боливар подава оставка от президентството си на 27 април 1830 г., възнамерявайки да напусне страната и да замине в изгнание в Европа, вероятно във Франция. Той вече е изпратил няколко сандъка (с негови вещи и творби, които е избрал) в Европа, но така и не успява да отплава. На 17 декември 1830 г., на 47-годишна възраст, Симон Боливар умира след болезнена туберкулоза в Квинта де Сан Педро Алехандрино в Санта Марта, Велика Колумбия (сега Колумбия).

Първото издание на модната библия „Вог“

През 1892 г. Артър Търнър започва да издава „Вог“ като седмична публикация в САЩ, финансирана от Кристофър Райт. Първият брой е публикуван на 17 декември същата година и струва 10 цента.

От самото начало списанието се прицелва в нюйоркската аристокрация, установявайки социални норми в държава, която като цяло не отдава значение на класа и церемониалност, както правят Англия и Франция. По това време списанието е посветено главно на мода, със спортни и актуални репортажи, предназначени за мъжката аудитория.

Първият полет на братя Райт

On this day 117 years ago: the Wright Brothers made the first sustained, powered flight in the Wright Flyer. #WrightBrothersDay #AviationHistory pic.twitter.com/GMCOHxZx3f

На тази дата през 1903 г. братята Райт осъществяват първия си полет. Братята Орвил и Уилбър Райт са американски пионери в авиацията. Велосипедни механици, на 17 декември 1903 г. те извършват първия в историята на човечеството контролиран полет с моторен летателен апарат по-тежък от въздуха.

Изпитанието е извършено в района на пясъчните дюни недалеч от градчето Кити Хоук, край брега на Атлантическия океан в Северна Каролина с моторен летателен апарат „Флайер I“, който, пилотиран от Орвил, се задържа във въздуха 12 сек. и изминава разстоянието от 37 м. На следващия ден Уилбър прави второ изпитание, като този път самолетът остава в небето 59 секунди, а изминатият път е 250 метра.

В продължение на две години след успешните полети те усъвършенстват конструкцията на аероплана, като с него извършват около 200 полета. По-късно те построяват втори и трети самолет, като непрекъснато променят двигателите им и по този начин подобряват летежа им.

„Бялата смърт“

The White Death, the deadliest sniper who ever lived, 1939-1940



Simo Häyhä was a Finnish farmer who took part in hunting and target practice from a young age. In 1939, the Soviet Union invaded Finland. It began the Winter War or the Russo-Finnish War, and a young Simo Häyhä… pic.twitter.com/mOK9tB8hWW