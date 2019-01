Когато Кристо Каарман разочарован си казва: „Какъв съм глупак”, той дори и не предполага, че това е началото на бизнес, оценяван в момента на повече от 1,4 млрд. евро.

През 2008 г. естонецът, който тогава е на 28 години, работи в Лондон като консултант по управление. Тогава получава от работодателя си новогодишен бонус на стойност 10 000 паунда (13,4 хил. евро). Сумата е сериозна за младия имигрант от Източна Европа. А лихвите във Великобритания са ниски. Така, той решава да изпрати парите по спестовна сметка в родната Естония, за да получи по-добри лихвени условия, пише „Би Би Си” (BBC).

Плаща на британска банка такса от 15 паунда и прехвърля сумата. Но седмица след това забелязва, че липсват 500 паунда.

„Започнах да проучвам, за да разбера какво се е случило и осъзнах, че съм бил невероятно глупав”, признава Каарман. Оказва че, че банката е обменила парите по избран от нея курс, а не по средния за деня. Така финансовата институция е спечелила и 5% от размера на трансферираните средства, в допълнение към банковата такса.

Раздразнен от себе си, Кристо решава да измисли начин за прехвърляне на пари в чужбина без участието на банки.

Първоначално той просто изпраща средствата на естонския си приятел Таавет Хинрикус, който по онова време е директор в „Скайп”. Те обменят парите по средния курс за деня. В начинанието се включват и други. Скоро се оформя мрежа от естонски приятели, както емигранти, така и в самата Естония. Тогава Кристо и Таавет разбират, че могат да направят бизнес.

През 2011 г. те стартират базираната в Лондон „Трансферуайз” (TransferWise) и уебсайт, който използва нова технология за парични преводи. Фирмата позволява международни преводи и обмяна на пари по средния курс за деня срещу такса от 0,5% от сумата на трансфера.

В първата година двамата финансират бизнес начинанието със собствените си спестявания. После почват да търсят инвеститори. Но въпреки че финансовата криза е приключила, не намират такива в Европа. Накрая успяват да привлекат малък, базиран в Ню Йорк, фонд за стартиращи компании.

С разрастването на бизнеса им обаче инвеститорите започват сами да идват при тях. Така общата сума, инвестирана в компанията им, вече възлиза на над 350 млн. евро. А сред инвеститорите са основателят на „Върджин”, сър Ричард Брансън и съоснователят на „Пейпал”, Макс Левчин.

Междувременно уебсайтът и приложението за него вече са използвани от повече от четири милиона души и са достъпни в 50 страни, като позволяват трансфери и обмяна на 49 валути. През компанията преминават близо 3,5 млрд. евро всеки месец.

