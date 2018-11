Богата, красива и обичана, Ким Портър си отиде от света на едва 47 години.

Рапърът Шон Комбс, известен със сценичните псевдоними Пъф Деди и Пи Диди, за първи път коментира смъртта на бившата си съпруга, майка на три от децата на музиканта.

Миналия четвъртък тя бе намерена мъртва в дома си в Лос Анджелис. Разследването на смъртта разкри, че 47-годишната Портър е страдала от симптоми на настинка, които са се усложнили в продължение на седмици и в крайна сметка са довели до пневмония.

"През последните три дни се опитвам да се съвзема от този кошмар. Но не успявам. Не знам какво ще правя без теб, скъпа", каза Комбс.

По неговите думи, отношенията им са били "необясними". С Ким те бяха заедно повече от десетилетие между 1994 и 2007 година, имат две дъщери и син.

For the last three days I’ve been trying to wake up out of this nightmare. But I haven’t. I don’t know what I’m going to do without you baby. I miss you so much. Today I’m going to pay tribute to you, I’m going to try and find the words to explain our unexplainable relationship. pic.twitter.com/QtVnUrv0ep