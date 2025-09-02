България

Премиерът Росен Желязков: Еврото не е чужда валута, а обща – за 400 млн. граждани

В Бургас той даде началото на поредица от информационни събития, които са част Национална информационна кампания за въвеждането на еврото в България

2 септември 2025, 10:47
Премиерът Росен Желязков: Еврото не е чужда валута, а обща – за 400 млн. граждани
Министър-председателят на Република България Росен Желязков   
Източник: БТА

Във всичките си компоненти еврото има повече предимства от която и да е друга бивша национална валута на страните членки. То е обща валута, тя не е чужда, която да приемаме.

Близо 400 млн. граждани се разплащат чрез нея, каза премиерът Росен Желязков, цитиран от NOVA. В Бургас той даде началото на поредица от информационни събития, които са част

Национална информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

Когато фундаментално се атакува доверието, независимо в коя сфера на обществения живот, тогава институциите стават по-слаби, а обществото все по-неспособно да задейства имунната си система срещу предизвикателствата. Колкото повече покриваме евростандартите, по-добре ще функционира общият пазар на еврото.

Националната информационна кампания не бива да се ограничава до добре познати и заучени клишета, а да бъде насочена към по-уязвимите групи, застрашени от манипулации, спекулации и заиграване със страховете. Живеем в море от информация, в което най-скъпата е истината. Няма механизми, които да откроят фалшивите новини и кои откровените лъжи.

Инвестирането в истината е скъпо усилие. Медиите трябва да са наш съюзник в тази кампания“,

коментира Желязков.

По думите му въвеждането на еврото следва да бъде планиран процес, който да не се развива стихийно, подклаждащ по този начин обществените страхове.

От своя страна финансовият министър Теменужка Петкова отбеляза, че приемането в еврозоната е успешно постигната стратегическа цел. С това приключи процесът по цялостна интеграция на страната в рамките на Европейския съюз. За ползите от еврозоната се говори много. Членството ни е гаранция за икономическа и ценова стабилност, както и за повече инвестиции и икономически растеж, и повишаване на доходите. Това е прекрасна възможност за развитие на България.

Членството ни в еврозоната обаче не е панацея

ще се наложи да положим сериозни усилия да спазваме всички правила,

така че да се възползваме в пълна степен от всички възможности. За нас ключов приоритет е плавното въвеждане на еврото, за да не се допуснат рискове, които са свързани с процеса“, подчерта Петкова.

Вече преминахме етапа на политическите декларации, сега централна роля заемат политическите действия, които ще определят колко успешен ще бъде преходът от лев към евро за бизнеса, и най-вече за хората.

Бизнесът е сред основните бенефициенти от въвеждането на еврото отпада превалутирането, улесняват се транзакциите, намаляват се рисковете при търговията, и се повишава конкурентоспособността.

Това е особено важно за малките и средни фирми, които ще получат равен достъп до пазарите при по-ниска цена на капитала“. Това каза управителят на БНБ Димитър Радев по време на откриването на Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България, която стартира от Бургас, предаде агенция БГНЕС.

Еврото ще даде по-добър достъп до европейските финансови пазари, по-голяма предвидимост и по-голям интерес на инвеститорите към България. Това означава нови инвестиции, по-гъвкав пазар на труда, и ускорен икономически растеж. Предизвикателството за бизнеса сега е да завърши техническата подготовка, да обучи персонала си и да комуникира с клиентите.

Истинската мярка за успеха на еврото е в ползите за гражданите, за тях новата валута значи повече стабилност и сигурност, спестяванията ще бъдат защитени, кредитите ще са по-прозрачни, а покупателната способност ще е по-добре съхранена в условията на глобалните кризи, допълни Радев.

Правителството вече предприема мерки да защити потребителите прави двоен надзор на цените, множество мерки, включително и информационната кампания, която стартира днес. БНБ активно подкрепя този процес, за да бъде преходът честен и справедлив. Публикуваме отговорите на всички въпроси, които хората ни изпращат.

Общините ще спечелят от по-добрия достъп до европейски програми, от бюджетното планиране в евро, както и от ръста в туризма. Общините трябва да са близо до хората, да насърчават и обясняват процеса на прехода към евро.

Има няколко групи на предизвикателства при прехода/ първата касае разбирането на цените когато статистиката показва относителна стабилност, усещането за поскъпване може да ерозира доверието.

Решението е в строг контрол.

И второто предизвикателство е политическата стабилност членството в еврозоната е национален проект, който иска разбирателство по ключови въпроси. Преходът е тест до каква степен политическите сили са в състояние да поставят дългосрочния държавен интерес над краткосрочните политически цели, допълни Радев. 

Въвеждането на еврото е успех за България,

това е проект за хората, не просто за институциите

 ЕК е надежден партньор в този процес със своята подкрепа и експертиза. Това каза представителят на ЕК у нас Йорданка Чобанова, предаде БГНЕС.

Гледаме на този процес не като крайна цел, а като начало на бъдещето, бизнеса и нашите деца. Моето послание е, че еврото има трансформираща сила. Присъединяването към еврото е стратегическа инвестиция, същото беше и когато България се присъедини към ЕС преди 18 г., заяви Чобанова. Еврото е и символ, видима проява на европейското единство. 341 млн. души ползват еврото. То е щит срещу икономическите сътресения, добави Чобанова. България ще се присъедини към еврозоната, когато общественото доверие към нея е рекордно високо – 83%, а самото евро е по-стабилно от всякога, увери Чобанова. Когато сме част от единния пазар с обща валута, тогава сме по-силни и печелим повече. Опитът на другите държави е категоричен, ползите са трайни, а рисковете са минимални, уточни още Чобанова. 

По темата

Източник: Nova.bg    
въвеждане на еврото еврозона България Национална информационна кампания Росен Желязков прмеиер
Последвайте ни
Зрелищна акция! Вдигат дерайлиралия трамвай с кран

Зрелищна акция! Вдигат дерайлиралия трамвай с кран

Хванати за ръце Путин и Моди изпратиха послание към Вашингтон

Хванати за ръце Путин и Моди изпратиха послание към Вашингтон

Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

„Какво, за Бога, става?“ - мистериозен предмет, хвърлен от прозорец на Белия дом, предизвика спекулации

„Какво, за Бога, става?“ - мистериозен предмет, хвърлен от прозорец на Белия дом, предизвика спекулации

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Kia приведе Stonic в синхрон с новия си дизайнерски език

Kia приведе Stonic в синхрон с новия си дизайнерски език

carmarket.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 1 ден
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 1 ден

Виц на деня

Двама пияници седят на пейка. Единият казва: – Брат, виж – три луни! – Глупости! Средната е слънцето!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Българска делегация ще присъства на военния парад в Пекин

Българска делегация ще присъства на военния парад в Пекин

Свят Преди 16 минути

Освен международни лидери като Путин, Вучич и Моди, някои наши сънародници също ще участват в парада

Мили Боби Браун сподели първата снимка на осиновената си дъщеря

Мили Боби Браун сподели първата снимка на осиновената си дъщеря

Любопитно Преди 1 час

21-годишната актриса качи снимки на семейството си, заедно с най-новото си попълнение

<p>Адвокатът на Паскал: Клиентът ми не е имал контакт с Асен Василев</p>

Адвокатът на Паскал: Г-н Николов не е имал личен контакт с Асен Василев или Бойко Рашков

България Преди 1 час

Защитникът му категорично отрече мъжът да е „контрабандист №1”

<p>Фатално селфи: Жена загина след падане от 90 метра височина</p>

Фатално селфи: Жена загина след падане от 90 метра височина пред очите на сина си

Свят Преди 1 час

"Приближавайки се към ръба, жената се подхлъзна на мокра дъска, падна от високо и загина"

<p>Колко ще струва новата еднодневна винетка</p>

Колко ще струва новата еднодневна винетка

България Преди 1 час

Новите стикери ще бъдат въведени на 1 февруари

Иман Хелиф обжалва изискването за генетичен тест за пол

Иман Хелиф обжалва изискването за генетичен тест за пол

Любопитно Преди 1 час

Спортният арбитражен съд съобщи в понеделник, че алжирската боксьорка е подала жалбата още миналия месец

Клои Грейс Мориц каза "Да!" на любимата си

Клои Грейс Мориц каза "Да!" на любимата си

Любопитно Преди 1 час

Двете дами носеха сватбени тоалети, създадени от Louis Vuitton.

Трагедия в Судан: Свлачище в планините Мара отне живота на над 1000 души

Трагедия в Судан: Свлачище в планините Мара отне живота на над 1000 души

Свят Преди 2 часа

Дни на проливни дъждове предизвикаха бедствието в неделя, като само един човек е оцелял

<p>Как да започнете работа в страната със средна заплата над 10&nbsp;000 лв?</p>

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Швейцария

БезГранично Преди 2 часа

Всичко, което трябва да знаете, за да работите в държавата на високите заплати и спокойният начин на живот

Икономисти за бюджета: Заложените приходи са нереалистични

Икономисти за бюджета: Заложените приходи са нереалистични

България Преди 2 часа

„Бюджетът върви по план, но не по плана на Финансовото министерство, а по този на икономистите, които още в началото на годината предупредихме, че заложените приходи са нереалистични"

МААЕ откри следи от уран в обект, разрушен от Израел през 2007 г. в Сирия

МААЕ откри следи от уран в обект, разрушен от Израел през 2007 г. в Сирия

Свят Преди 2 часа

Правителството на сваления сирийски лидер Башар Асад твърдеше, че обектът в град Дейр аз Зор, където се е намирала сградата, е бил конвенционална военна база

<p>Димо Гяуров: Русия заглушава GPS, за да се пази от удари</p>

Димо Гяуров: Русия заглушава GPS, за да се пази от удари

България Преди 2 часа

„Няма никаква драма в случилото се. Не е вярно, че самолетът е кръжал с часове и че пилотите са кацали по хартиени карти. Това е излишен драматизъм“, заяви бившият шеф на Националната разузнавателна служба

<p>Баща от Ботевград заплаши дилъра на детето си със смърт</p>

Баща от Ботевград заплаши дилъра на детето си със смърт

България Преди 2 часа

„Ако хванат Поро, ще го убия, заявявам го! Аз имах един син и за мен животът е приключил”, категоричен е Сашо Христов

Нов протест във Варна в подкрепа на задържания кмет Коцев

Нов протест във Варна в подкрепа на задържания кмет Коцев

България Преди 2 часа

Благомир Коцев беше задържан в началото на юли

Путин: Отношенията между Русия и Китай достигнаха безпрецедентно равнище

Путин: Отношенията между Русия и Китай достигнаха безпрецедентно равнище

Свят Преди 3 часа

Срещата се проведе в кулоарите на мероприятията по случай 80-годишнината от края на Втората световна война

Булевард "Панчо Владигеров"

Променят движението по столичния бул. „Панчо Владигеров“

България Преди 3 часа

В компрометираната отсечка ще бъдат пропускани само леки автомобили в едното платно

Всичко от днес

От мрежата

Каква температура харесват котките

dogsandcats.bg

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
1

Изпращаме едно от най-горещите лета

sinoptik.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg

Алекс Богданска прикова погледите на червения килим във Венеция (ВИДЕО)

Edna.bg

Тези 3 зодии навлизат в мощна нова ера от 2 септември 2025 г.

Edna.bg

Челси продаде свой юноша на Фулъм

Gong.bg

Хамбургер ШФ финализира трансфера на Фабио Виейра

Gong.bg

Камерите на тол системата вече следят и средната скорост

Nova.bg

Близки на починалия в Ботевград разпространиха кадри, на които твърдят, че мъж продава наркотици (ВИДЕО)

Nova.bg