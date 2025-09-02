Премиерът Росен Желязков: Еврото не е чужда валута, а обща – за 400 млн. граждани

Във всичките си компоненти еврото има повече предимства от която и да е друга бивша национална валута на страните членки. То е обща валута, тя не е чужда, която да приемаме.

Близо 400 млн. граждани се разплащат чрез нея, каза премиерът Росен Желязков, цитиран от NOVA. В Бургас той даде началото на поредица от информационни събития, които са част

Национална информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

„Когато фундаментално се атакува доверието, независимо в коя сфера на обществения живот, тогава институциите стават по-слаби, а обществото – все по-неспособно да задейства имунната си система срещу предизвикателствата. Колкото повече покриваме евростандартите, по-добре ще функционира общият пазар на еврото.

Националната информационна кампания не бива да се ограничава до добре познати и заучени клишета, а да бъде насочена към по-уязвимите групи, застрашени от манипулации, спекулации и заиграване със страховете. Живеем в море от информация, в което най-скъпата е истината. Няма механизми, които да откроят фалшивите новини и кои откровените лъжи.

Инвестирането в истината е скъпо усилие. Медиите трябва да са наш съюзник в тази кампания“,

коментира Желязков.

По думите му въвеждането на еврото следва да бъде планиран процес, който да не се развива стихийно, подклаждащ по този начин обществените страхове.

От своя страна финансовият министър Теменужка Петкова отбеляза, че приемането в еврозоната е успешно постигната стратегическа цел. „С това приключи процесът по цялостна интеграция на страната в рамките на Европейския съюз. За ползите от еврозоната се говори много. Членството ни е гаранция за икономическа и ценова стабилност, както и за повече инвестиции и икономически растеж, и повишаване на доходите. Това е прекрасна възможност за развитие на България.

Членството ни в еврозоната обаче не е панацея –

ще се наложи да положим сериозни усилия да спазваме всички правила,

така че да се възползваме в пълна степен от всички възможности. За нас ключов приоритет е плавното въвеждане на еврото, за да не се допуснат рискове, които са свързани с процеса“, подчерта Петкова.

„Вече преминахме етапа на политическите декларации, сега централна роля заемат политическите действия, които ще определят колко успешен ще бъде преходът от лев към евро за бизнеса, и най-вече за хората.

Бизнесът е сред основните бенефициенти от въвеждането на еврото – отпада превалутирането, улесняват се транзакциите, намаляват се рисковете при търговията, и се повишава конкурентоспособността.

Това е особено важно за малките и средни фирми, които ще получат равен достъп до пазарите при по-ниска цена на капитала“. Това каза управителят на БНБ Димитър Радев по време на откриването на Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България, която стартира от Бургас, предаде агенция БГНЕС.

Еврото ще даде по-добър достъп до европейските финансови пазари, по-голяма предвидимост и по-голям интерес на инвеститорите към България. Това означава нови инвестиции, по-гъвкав пазар на труда, и ускорен икономически растеж. Предизвикателството за бизнеса сега е да завърши техническата подготовка, да обучи персонала си и да комуникира с клиентите.

Истинската мярка за успеха на еврото е в ползите за гражданите, за тях новата валута значи повече стабилност и сигурност, спестяванията ще бъдат защитени, кредитите ще са по-прозрачни, а покупателната способност ще е по-добре съхранена в условията на глобалните кризи, допълни Радев.

Правителството вече предприема мерки да защити потребителите – прави двоен надзор на цените, множество мерки, включително и информационната кампания, която стартира днес. БНБ активно подкрепя този процес, за да бъде преходът честен и справедлив. Публикуваме отговорите на всички въпроси, които хората ни изпращат.

Общините ще спечелят от по-добрия достъп до европейски програми, от бюджетното планиране в евро, както и от ръста в туризма. Общините трябва да са близо до хората, да насърчават и обясняват процеса на прехода към евро.

Има няколко групи на предизвикателства при прехода/ първата касае разбирането на цените – когато статистиката показва относителна стабилност, усещането за поскъпване може да ерозира доверието.

Решението е в строг контрол.

И второто предизвикателство е политическата стабилност – членството в еврозоната е национален проект, който иска разбирателство по ключови въпроси. Преходът е тест до каква степен политическите сили са в състояние да поставят дългосрочния държавен интерес над краткосрочните политически цели, допълни Радев.

Въвеждането на еврото е успех за България,

това е проект за хората, не просто за институциите

ЕК е надежден партньор в този процес със своята подкрепа и експертиза. Това каза представителят на ЕК у нас Йорданка Чобанова, предаде БГНЕС.

Гледаме на този процес не като крайна цел, а като начало на бъдещето, бизнеса и нашите деца. Моето послание е, че еврото има трансформираща сила. Присъединяването към еврото е стратегическа инвестиция, същото беше и когато България се присъедини към ЕС преди 18 г., заяви Чобанова. Еврото е и символ, видима проява на европейското единство. 341 млн. души ползват еврото. То е щит срещу икономическите сътресения, добави Чобанова. България ще се присъедини към еврозоната, когато общественото доверие към нея е рекордно високо – 83%, а самото евро е по-стабилно от всякога, увери Чобанова. Когато сме част от единния пазар с обща валута, тогава сме по-силни и печелим повече. Опитът на другите държави е категоричен, ползите са трайни, а рисковете са минимални, уточни още Чобанова.