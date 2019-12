Земетресение в Югозападна България, усетено в София и Благоевград

З еметресение бе регистрирано в района на Самоков и усетено в София и Благоевград.

По последна информация на Националния институт по геофизика, геодезия и картография магнитудът на труса е 4,1 по Рихтер.

Земетресение край Белица

За земетресението в България, което бе регистрирано в 20.03 ч., съобщава и Европейският средиземноморски сеизмологичен център. Епицентърът на труса е на 8 км източно от Самоков и на 50 км югоизточно от София. Дълбочината на епицентъра е 10 км.

M4.5 #earthquake (#земетресение) strikes 61 km S of #Sofia (#Bulgaria) 19 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/yWBlGE8V3g