Зеленски: Украйна и ЕС отварят нова глава в историята

У крайна и ЕС започват нова глава в историята си, след като Брюксел официално прие кандидатурата на страната за присъединяване към 27-членния съюз, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от БГНЕС.

"Започна нова глава от историята на Европейския съюз и Украйна. Сега ние не сме просто близо. Сега сме заедно", каза Зеленски, обръщайки се към украинския парламент.

Той заяви, че за него е "голяма чест и голяма отговорност" да работи за осъществяването на "стремежите на нашата страна".

"Извървяхме път от 115 дни до статута на кандидат за членство и пътят ни към членството не трябва да отнема десетилетия. Трябва да извървим този път бързо", продължи украинския президент.

"Украйна се бори, за да избере своите ценности, за да бъде в европейското семейство", каза той.

Знамето на ЕС беше внесено в сградата на украинския парламент - Радата - и поставено до украинското знаме.

Паралелно с това Урсула фон дер Лайен очерта следващите стъпки по пътя на Украйна към присъединяване към Европейския съюз.

„Следващите стъпки са на една ръка разстояние, но те ще изискват упорита работа, решителност и най-вече единство", каза тя пред Радата.

Този път включва справяне с корупцията - обещание, с което украинският президент Володимир Зеленски беше избран през 2019 г. "Вие създадохте впечатляваща антикорупционна машина. Но сега тези институции се нуждаят от зъби и от правилните хора на висшите постове", каза тя. Фон дер Лайен обясни, че Украйна трябва възможно най-скоро да назначи нови ръководители на Специализираната антикорупционна прокуратура и Националното антикорупционно бюро, които започнаха да функционират през 2015 г.

Фон дер Лайен настоя и за необходимостта от реформа на конституционния съд на страната - а именно законодателство, очертаващо процедурите за подбор на съдии, в съответствие с препоръките на Венецианската комисия.

Фон дер Лайен спомена и спорния закон срещу олигарсите, според който органът, който решава кой е олигарх, се назначава от самия президент. Критиците на закона го разглеждат като популистка мярка, която може да даде повече власт на действащия президент. "Днес Украйна е единствената страна от Европейското източно партньорство, която е приела закон за прекъсване на хватката на олигарсите върху вашия икономически и политически живот. И аз ви приветствам за това", каза тя. Но фон дер Лайен добави, че сега Украйна трябва да се съсредоточи върху прилагането на закона "по правно издържан начин".

Тя се спря и на независимостта на медиите, като заяви, че трябва да се приеме медиен закон в съответствие с действащите стандарти на ЕС.

A ceremonial display of civilizational connectedness and a show of force against all who want to divide the European family. The future is united.



Glory to Ukraine, and glory to European civilization! https://t.co/IV4QvfpJdM