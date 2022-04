Зеленски: Може да се сражаваме с Русия 10 години

У крайна не може да се откаже от своите територии, заяви президентът Владимир Зеленски в интервю за Си Ен Ен, излъчено в неделя.

"Не можем да се откажем от нашата територия, но трябва да намерим някакъв диалог с Русия. Ако те са способни на това, значи сме готови. Ако има възможност да говорим, тогава ще говорим, но не на базата на руския ултиматум. Това е въпрос на отношение към нас".

В същото време Зеленски подчерта за диалога с Русия, че "колкото по-скоро той се случи, толкова по-малко хора ще загинат", но не изключи и друг вариант: "Можем да се сражаваме с Руската федерация в продължение на 10 години".

Зеленски предупреди за ядрен удар от Русия

"Помислете за Буча, Волноваха, Бородянка, Мариупол. Идва момент, когато никой не иска да говори. Нашето общество не иска да продължим преговорите", предупреди Зеленски.

Украинският президент смята, че напусналите Украйна бежанци все още не трябва да се връщат в домовете си.

"Не, мисля, че не сега. Първо, това са жени и деца. Те трябва да се върнат, когато ситуацията се стабилизира."

Белият дом пусна монета с лика на Зеленски

В същото време Зеленски изрази увереност, че повечето от бежанците искат да се върнат в Украйна и ще могат да направят това, когато военните действия приключат. "Знам статистиката, 93-95% от заминалите искат да се върнат у дома".

Според Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците от 24 февруари до 16 април броят на хората, напуснали Украйна, достигна 4 869 019. Най-много са в Полша - 2 763 786 души, следвана от Румъния - 738 862, Русия - 484 725 и Унгария - 458 654 украински бежанци.

During an exclusive interview with CNN's @jaketapper, Ukrainian President Volodymyr Zelensky explains why his country must fight to preserve its army in the Donbas region. Watch here:https://t.co/TGNqUg0EyS