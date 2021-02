Въжето на Атанас Скатов се скъса под К2, издирват го

В ъжето на Атанас Скатов се е скъсало и той е паднал при слизане от базов лагер 3. Шерпи го издирват, съобщи Alpine Adventure Guides.

Атанас Скатов покори деветия си осемхилядник

Засега информацията не е потвърдена от неговия екип. Алпинистът планираше да изкачи втория по височина връх на 4 или 5 февруари.

От непалската фирма-организатор на експедицията съобщиха за БНР, че Скатов е паднал на място, където не може да бъде изпратен спасителен екип и затова натам ще лети хеликоптер.

#K2winter2021 #k2winterexpedition2021

Atanas Georgiev Skatov fell down from Camp#3 while coming back to Base Camp due to rope broken, His body is still missing & 1 sherpa team is onway to search . pic.twitter.com/jABUt2ltaE