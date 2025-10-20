ВВС: Защо студентите по медицина предпочитат България пред Великобритания

В се по-голям брой млади хора избират да учат в Източна Европа поради стриктно покритие на медицинските училища в Обединеното кралство, предаде ВВС.

Фрея Мандапали от Престън е една от тях.

Семейството на 19-годишната жена работи в сферата на медицината .

Родителите й работят в местната болница, а по-голямата й сестра е учила медицина в Единбург и сега работи като лекар.

„Просто се вдъхнових от нея“, казва Фрея.

Why medical students are choosing Bulgaria over UK https://t.co/nXvgNs3dFg — BBC News (UK) (@BBCNews) October 20, 2025

Но за да бъдеш приет в медицински университет във Великобритания, обикновено са необходими минимум три А-та на А-ниво и високи оценки по други предмети, а Фрея се мъчеше да ги получи.

Въпреки че е имала интервюта, тя не е получила никакви предложения. Тя обмисля да си вземе година почивка, но след това един семеен приятел споменава възможността за обучение в Пловдив.

"Бях наистина нервна в началото, но градът е красив и намерих страхотни приятели", добави Фрея, която започна втората си година от дипломата по медицина.

В Англия около 8126 медицински студенти започнаха тази академична година, малко над хиляда от тях в Северозападната област.

Това е значително увеличение в сравнение с преди две години, когато бяха само 7010, но все още далеч под необходимите 15 000, които правителството казва, че са нужни за Англия до 2031 г., за да отговори на търсенето.

Но поради ограничението на местата в медицинските училища, конкуренцията за тях е интензивна и много студенти гласуват с краката си.

„Предавано от уста на уста“

Мохамед Аднаан Пател от Болтън току-що започна петия си курс в същия университет в Пловдив. Той също така чува за курса от приятел.

„Един от приятелите ми ми каза, че брат му вече учи в България и той самият планираше да иде“, каза той.

„Майка ми беше много притеснена, баща ми искаше да остана силен и независим, но останалата част от семейството не знаеше какво да очаква. Но тези притеснения постепенно отшумяха.“

Медицинският университет в Пловдив е един от най-престижните медицински университети в България и привлича много повече кандидати, отколкото допуска. Въпреки че изисква академични квалификации, голяма част от процеса на прием зависи от приемния изпит.

Заместник-ректорът по образование Веселина Горанова казва, че студентите им идват от страни като Гърция, Турция, Италия, Германия, Канада, САЩ – но добавя, че „около 40% са от Великобритания“.

Това може отчасти да се дължи на факта, че занятията за международните студенти се водят на английски, но също така поради добре установената мрежа от агенции, които сега съществуват, за да помогнат на студентите.

Д-р Мохамед Хамза от Блекбърн завърши в Пловдив миналата година и сега е там, за да помага на новите студенти да се настанят. Той работи с MedConnect Europe Ltd, агенция със седалище в Лондон, но с офиси из Източна Европа.

Той казва, че агенцията помага на новите студенти да се справят със сложностите на живота в чужбина, като намиране на апартамент, справяне с документите и уреждане на основните житейски нужди.

„Свързваме ги с агенти по недвижими имоти, резервираме полети за тях. Нашите представители ще бъдат в летището, за да ги посрещнат, да ги отведат в хотелите“, каза той.

„Помагаме им с пазаруване – купуване на спално бельо, прибори... Wi-Fi, мобилни SIM карти, настройка. Защото не знаят езика и имаме представители в всяка страна, които го знаят, с което става много по-лесно“, добави той.

Д-р Хамза прекарва повечето си време, работейки като частен зъболекар в Чорли, където прекарва година с ментори.

Фирмата, казва той, дойде в Пловдив да вербува зъболекари оттам.

„Вероятно е поради огромния практически опит, който получаваме в България“, каза той, добавяки, че българската система изисква студентите да извършват голям брой сравнително сложни процедури.

„Така че като започнах като зъболекар във Великобритания, вече имах солидна основа.“

"Стриктно разписание"

Новите студенти трябва да се адаптират към стриктно разписание, което често започва в 7:30 сутринта и може да завърши чак в 18:00 ч.

Те също трябва да учат български, за да могат да говорят с пациентите, които ще лекуват през последните три години от курса си.

Милена Мулесхова е една от тези, които са натоварени с подготовката на студентите.

Тя казва, че първата година е за ежедневна комуникация, докато втората се фокусира върху медицински термини.

Медицинските курсове в България продължават шест години, една година по-дълго от тези във Великобритания, но това е обичайно за континентална Европа.

В края на курса успешните студенти получават диплома, призната от General Medical Council в Англия, която им позволява да практикуват в NHS без допълнителни тестове.

И още една потенциална промяна е особено притеснителна за някои студенти. NHS все повече разчита на привличането на персонал от здравеопазването от чужбина, за да отговори на нарастващото търсене от пациенти.

През 2023 г. 68% от лекарите, присъединяващи се към NHS, бяха международни медицински завършили (IMGs), и броят им нараства всяка година.

В момента NHS третира кандидатите от чужбина и от UK по един и същ начин за работни места и възможности за обучение.

Д-р Мохамед Хамза от MedConnect Europe казва, че не вижда търсенето на европейски студенти да намалява скоро.

„Виждам го да расте, защото търсенето на лекари и зъболекари не е само във Великобритания, а навсякъде по света“.

„Не виждам да спира. Ще се разширява все повече и повече.“