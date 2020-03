Руски изтребител Су-27 изчезна над Черно море

Р уски изтребител Су-27 изчезна по време на полет над Черно море, самолетът вероятно е паднал във водата, спасители издирват пилота, съобщава ТАСС.

"На 25 март, около 20:10 часа, в Черно море (19:10 часа българско време), на 50 км от Феодосия, по време на планов полет от екраните на радарите изчезна изтребител Су-27. В 20:11 часа е записан сигналът за авариен маяк в района", съобщиха от руското Министерство на отбраната.

Предполага се, че машината се е разбила в морето. За търсене и спасяване на пилота, на мястото, където е засечен сигналът от аварийния маяк, са изпратени самолет Ан-26 и хеликоптер Ми-8.

"Търсенето на пилота в района е усложнено от тежките метеорологични условия", поясниха от Министерството на отбраната на Русия.

Два буксира, "Спасител Демидов" и "Меркурий", ще бъдат на мястото, след 2 - 2,5 часа. Моторният кораб "Волго-Балт 179" вече е там.

