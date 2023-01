Радев: България осъжда нападението срещу посолството на Азербайджан в Техеран

Б ългария осъжда смъртоносното нападение срещу посолството на Азербайджан в Техеран, написа президентът Румен Радев в Туитър, предаде БТА.

"Подобни нападения са неприемливи и тревожни.

Подкрепяме президента Алиев в призива му за задълбочено разследване и изразяваме най-дълбоки съболезнования на близките на жертвите", посочва държавният глава.

Българското Министерство на външните работи (МВнР) също осъди в пост в Туитър нападението срещу посолството на Азербайджан в Техеран.

Utterly unacceptable – strong condemnation of the attack against the Embassy of #Azerbaijan in #Teheran. Sincere condolences to Azerbaijan🇦🇿. While wishing for the swift recovery of everyone affected, we remind that obligations under relevant conventions must be upheld!