Откриха тялото на Атанас Скатов, не скъсано въже е причината за падането му

Т ялото на Атанас Скатов бе открито. Тленните му останки са транспортирани с хеликоптер на пакистанската армия до близкото летище Скарду.

Скатов по неизвестна причина се е откачил от осигурителното въже и е паднал, информира NOVA.

Последно се e намирал на 7 400 м височина. При падането GPS тракерът му отхвърчал на 8 метра вляво. Тялото му е било открито два километра по-надолу, съобщиха от екипа на експедицията за изкачването на връх К2, част от която бе и българинът.

По-рано днес Alpine Adventure Guides съобщи, че шерпи издирват Скатов.

"Въжето не се е късало... По него са преминали и други катерачи, даже и в момента го правят. Същото въже е. Те трябва да откачат и разкачат предпазителите. Може би е паднал докато е правил това. Сигурно е бил много уморен", разказа пред NOVA Танешар Гурагай, мениджър на компанията Seven Summit Treks.

Атанас Скатов покори деветия си осемхилядник

"Около 10:30 ч. в петък Атанас падна близо до японския лагер С3. Той се катереше със своя шерпа и измина няколко метра напред, за да може шерпата да го вижда добре. Докато сменяше системата си за безопасност от едното въже на другото, изглежда е възникнал проблем и Атанас е паднал. Отбелязваме, че въжетата бяха нови и не са били повредени или скъсани. Тялото му беше намерено от армейски хеликоптер на около 5500 м височина към 15:00 ч. местно време. Атанас беше много високо ценен член на експедицията. Дълбоки съболезнования за семейството и приятелите му! Днес загубихме страхотен приятел от планината", написа в Twitter Дава Шерпа от експедицията в Пакистан.

Смъртта на Атанас Скатов настъпи при опит да покори К2, като цялата група се отказва от атаката на върха заради изключително лошо време. Инцидентът с българина станал на връщане от Лагер 3 към Базовия лагер на алпинистите.

