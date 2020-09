НДК грейва в розово в чест на Race for the Cure

Н ационалният дворец на културата (НДК) - най-големият културен център в Югоизточна Европа, отново сближава хората и демонстрира солидарността си с обществено значими каузи чрез осветяване на фасадата в подкрепа на борбата с рак на гърда в неделя – 27.09.2020г. На 25, 26 и 27 септември за втора поредна година Фондация „Победи рака“ организира в България благотворителното спортно събитие за борба с рак на гърда Race for the Cure, с което да отпразнува живота. Тази година Race for the Cure приобщава своите герои с 5 км бягане, или 3 км ходене, като те избират точния момент, в който да се включат, както и къде да подарят своето движение: в кварталната градинка, в парка, в планината или пък на пътеката във фитнеса. Всеки може да се регистрира самостоятелно или да направи отбор от близки и приятели или колеги регистрацията се осъществява в платформата www.raceforthecure.eu/bg, в която са обединени повече от 30 европейски държави.

Миналата година пилотното българско издание на Race for the Cure събра над 2000 души на маратон в Южен парк, а събраните средства от регистрации бяха вложени в организиране на групи за психологическа взаимопомощ на жени с рак на гърда в София, Пловдив, Варна и Бургас. Сумата от Race for the Cure 2020 ще бъдe използвана за провеждането на Национална програма за безплатни профилактични прегледи за рак на гърда, която ще се проведе при спазване препоръките на СЗО и МЗ.

На 25, 26 и 27 септември сложете удобни според времето дрехи, стегнете връзките на маратонките, усмихнете се и излезте навън да изминете която и да е избрана от вас дистанция. Направете си селфи, видео или снимка, качете я в социалните мрежи с хаштаг #RFTC2020 и споделете, че подкрепяте жените с рак на гърда в Европа. Може да качите вашите снимки/видеа и в официалната Facebook страница на събитието, Instagram, или пък в страницата на ивента.

Финалът на Race for the Cure 2020 ще бъде поставен от символа на българската култура – фасадата на НДК ще бъде осветена в 19 ч на 27.09 в розово – семантичното олицетворение н подкрепа, надежда и грижовност на борещите се с рак на гърда.