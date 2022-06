Митинг в София за достойна подкрепа за украинските бежанци в България

Г раждани се събраха на митинг пред сградата на президентството. Те настояват за достойна подкрепа за украинските бежанци в България. Сред техните искания е оставката на заместник министър-председателя по ефективно управление Калина Константинова, предаде БТА.

Източник: БТА

Гражданите носеха украински и български знамена, както и плакати с надписи "Аrm Ukraine now" и “Buying Putin’s gas & oil you support the war!”.

Организирах този протест още на 26 май, възмутена от бездействието на нашите институции и неизвестността, в която оставиха хората до последните дни на май, каза инициаторът на митинга Мария Бързашка.

Трябва да има цялостна стратегия как да се действа в тази бежанска криза

и план с ясна отчетност на изразходените финансови средства и това, което е извършено, заяви съорганизаторът на митинга Кирил Чуканов. Друго искане е свързано с конкретни стъпки за интеграция на украинските бежанци.

По думите на Чуканов българската държава трябва да организира масово курсове по български език

за деца и възрастни, а украинските деца да бъдат приети възможно най-скоро в детски градини и училища.

В района има заселено полицейско присъствие. Движението по ул. "Леге" е спряно.