МФ отчете над 4 милиарда лева дефицит в бюджета

Нарастване на разходите има основно в частта на социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други

1 септември 2025, 19:43
Източник: БГНЕС

Д ефицитът по бюджета на България нараства с близо 925 млн. лева на месечна база до 4,278 млрд. лева на касова основа към края на юли тази година, съобщиха от  Министерството на финансите.

Отрицателното бюджетно салдо по консолидираната фискална програма (КФП) се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 2,780 млрд. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 1,498 млрд. лева. Дефицитът към края на седмия месец на тази година се равнява на 1,96 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт.

За сравнение, към края на предходния месец юни салдото по КФП бе отрицателно в размер на 3,35 млрд. лева или 1,5 на сто от прогнозния БВП, пирпомня БТА.

Размерът на фискалния резерв към края на юли достига 19,778 млрд. лв., в т. ч. 17,953 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в Българската народна банка и банки, и 1,825 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2025 г. са в размер на 46,358 млрд. лв. или 51,4 процента от годишните разчети. 

Късното приемане на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2025 г. забави прилагането на промените, свързани с мерките за повишаване на събираемостта на приходите и борбата със сивата икономика, съкрати времето, през което те ще се прилагат през 2025 г., но предприетите действия от приходните администрации за повишаване на събираемостта вече започват да оказват ефект върху постъпленията от ДДС, посочват от финансовото министерство

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2025 г. възлизат на 50,636 млрд. лв., което е 52,4 процента от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към юли 2024 г. бяха в размер на 41,818 млрд. лв., като следва да бъде взето предвид, че през месец февруари 2024 г. има отчетена транзакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството в размер на 1,2 млрд. лева, уточняват от Министерството на финансите.

При елиминирането на тази транзакция, с оглед съпоставимост на данните, разходите към края на юли 2025 г. нарастват със 7,617 млрд. лв. (17,7 на сто). Нарастване на разходите има основно в частта на социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Източник: БТА, Мартин Леков    
бюджет дефицит
