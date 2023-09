Мария Габриел: Отдаваме почит към всички невинни животи, загубени при ужасяващата трагедия

"Днес ние заставаме до нашите приятели и съюзници от САЩ, докато се опитваме да спрем да мислим за ужасните терористични атаки от 11 септември". Това написа вицепремиерът и външен министър Мария Габриел в социалната мрежа "Х", известна преди като Туитър.

Today we stand with our U.S. friends and allies as we bring ourselves to a steady halt of reflection on the heinous 9/11 terrorist attacks.



We remember and pay tribute to all the innocent lives lost in this horrific tragedy.