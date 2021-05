Григор Димитров се класира за 1/4-финалите в Женева

Н ай-добрият български тенисист Григор Димитров се класира за 1/4-финалите на АТП 250 турнира в Женева след победа над квалификанта Иля Ивашка с 6:4, 6:4, информира gong.

Въпреки че във втория сет Димитров дръпна убедително с 5:0, той позволи на съперника да се върне до 5:4, но все пак при третия си мачбол се възползва и се поздрави с успеха.

Роденият в Беларус тенисист не бе за подценяване, тъй като в първия кръг бе отстранил Фернандо Вердаско, а в Барселона бе взел сет на Рафаел Надал.

Първи сет

Бързи първи 3 точки за Григор след отличен сервис, на който съперникът не успя да отговори от ретур. Отлична комбинация на Ивашка, завършена с бекхенд уинър по правата за 40:15. Нов стабилен начален удар и 1:0.

Беларусинът дръпна бързо с 40:0, но Димитров вкара в дълги разигравания опонента си в следващите 3 точки и две от тях приключи с печеливши удари - 40:40. Бекхенд по правата и излизане на мрежата слага точка на спора в последвалата точка, която отново е на сметката на българина. Брейкът е спасен след 3 последователни точки за подаващия - 1:1.

След като изостана с 0:15, Гришо се мобилизира, вкара няколко много добри сервиса, които му позволиха да изнесе играта напред, заигравайки по агресивно - 2:1.

Геймът на Ивашка предложи известна доза драма, след като първоначално поведе с 40:0, Гришо се върна в резултата до 40:30 и при следващото разиграване спорна топка на беларусина падна на линията, лайсменът се обади за аут, но главният съдия моментално поправи решението, заявявайки че отсъждането на колегата му не е повлияло на следващия удар на Димитров, който излезе в аут и така геймът приключи в полза на подаващия - 2:2.

Това обаче не повлия по никакъв начин на първата ни ракета, която набързо си взе своето подаване без да отпусне и точка - 3:2.

Нов гейм, в който Ивашка се измъкна, след като имаше да отразява точка за пробив, пропилявайки преднина от 40:15, но все пак устиска, благодарение и на някои неточности от ракетата на Димитров - 3:3.

Гришо отново излиза с едни гърди напред, въпреки че мина през рулетката на 30:30. Ключови се оказаха дълбоко пласираните му форхенди, които изтласкаха назад Иля и не му оставиха възможност да отговори - 4:3.

И в този гейм Гришо имаше известни шансове да пробие, дръпвайки с 15:30, но Ивашка вдигна равнището си, минимизира неточностите и отговори подобаващо - 4:4.

Въпреки че поведе с 40:15, българинът допусна изравняване, а впоследствие и точка за пробив, но началният удар тогава дойде на помощ, давайки му самочувствие, с което затвори гейма - 5:4.

Точно когато сетът отиваше към заплитане, Григор Димитров обърна нещата в своя полза и при пасив от 15:30 при сервис на съперника, се мобилизира, заигра ултра агресивно и това му донесе успех, пробивайки в последния момент за 6:4 след поредица от екстремни удари край линиите.

Втори сет

Отличен старт на втората част чрез гейм на 0 за Димитров.

Беларусинът сякаш се скова от случилото се през последните няколко минути, позволи на съперника да навлезе в корта и да диктува темпото от основната линия, пробивайки на 15 - 2:0.

Резултатът стана 3:0, след като Гришо загуби само една точка в следващия гейм, благодарение на високия процент на вкарано първо подаване.

Ивашка се хвърли в отчаяна атака, за да се върне в мача, но това повлия на концентрацията и играта му, тъй като Гришо се защитаваше отлично чрез слайс бекхенда си, което му донесе нов пробив и 4:0.

Relief for Grigor 🙌



From 6-4 5-0, @GrigorDimitrov closes out a spirited Ivashka 6-4 6-4 to seal his spot in the quarterfinals!@genevaopen 🇨🇭 pic.twitter.com/5kBpQdO1Po