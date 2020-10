Григор Димитров е на ¼-финал след страхотен обрат във Виена

Г ригор Димитров победи Стефанос Циципас в три сета в двубой от втори кръг на турнира от веригата ATP 500 във Виена след страхотен обрат и над двучасова битка, предаде БГНЕС.

Това е най-голямата победа на българина за сезон 2020. Освен това Григор си върна на Циципас за загубата от него на Ролан Гарос.

В първия сет и двамата тенисисти подаваха много стабилно и след нито един шанс за пробив в частта се стигна до тайбрек. В него Григор поведе с 5-0, но Циципас сътвори пълен обрат, спечели седем поредни точки и поведе в сетовете.

This might genuinely be the most ridiculous return winner you'll ever see 😱@GrigorDimitrov ripping up the textbook! pic.twitter.com/9Lsn6YgtRY