ЕС отпуска средства на България за бежанците

П осланиците на страните от ЕС одобриха днес незабавното отпускане на 3,5 милиарда евро за страните, които подслоняват украинските бежанци, сред които е и България.

Посочената сума е само част от финансирането, предвидено до края на годината, се отбелязва в съобщението на Съвета на ЕС. Средствата се отпускат от бюджета за икономическо възстановяване след пандемията и ще послужат основно на страните, където пристигат или през които преминават най-много бежанци.

Предварително изплатените тази година средства ще бъдат увеличени от 11 на 15 на сто за всички държави от ЕС и от 11 на 45 на сто за страните, където притокът на бежанци от Украйна възлиза на над един процент от броя на местното население в края на първия месец след началото на руските военни действия.

People everywhere in the EU have rolled up their sleeves to help our Ukrainian friends.



Europe stands with Ukraine, more than ever.



Speech by President @vonderleyen in #EPlenary #StandWithUkrainehttps://t.co/UBc40jW80O