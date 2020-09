72-а вечер на антиправителствени протести

З а 72-а поредна вечер се провежда антиправителственият протест в столицата. В началото протестиращите гледаха клипове с изказвания на премиера Бойко Борисов, излъчвани на фасадата на бившия партиен дом, сега Народно събрание, предаде агенция БГНЕС.

Протестиращите оставят верни на исканията си

– оставка на правителството, оставка на министър-председателя, оставка на главния прокурор Иван Гешев и незабавни предсрочни избори.

Протестиращите опънаха винил пред входа на парламента с разпечатани на него снимки на премиера Бойко Борисов с германския канцлер Ангела Меркел, френския президент Емануел Макрон и канцлерът на Австрия Себастиан Курц, заедно със снимка на чекмеджето с пачки и пистолет.

На транспаранта има два големи надписа на английски език,

гласящи: EU, are you blind? Or you are like him? p.s.: Boyko told you: I am f*cking you with 200 km.

Втори такъв транспарант ще бъде окачен пред Представителството на ЕК в София на улица „Г.С. Раковски”.