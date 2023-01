15 души загинаха при пожар в казарма в Армения

В резултат на пожар, избухнал през нощта в казармите на арменска военна част, са загинали 15 военнослужещи, а други трима са в тежко състояние, съобщиха от Министерството на отбраната на страната.

#BREAKING At least 15 dead in fire at Armenia military barracks: ministry pic.twitter.com/MfYBl7MBPu

"По предварителна информация 15 военнослужещи са загинали в резултат на пожар, избухнал в казармите на инженерна и снайперистка рота, а състоянието на трима военнослужещи се оценява като тежко", се казва в изявление на министерството.

Fire that broke out in barracks of Armenian military unit left 15 servicemen dead and three others in serious condition, says country's defence ministryhttps://t.co/MypRK6umkY