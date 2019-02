Американски съдия обяви, че две момичета, на възраст 13 и 14 години, отчасти са виновни в случай на сексуално насилие, свързан с 67-годишен мъж и намалили присъдата му.

Окръжният съдия Майкъл Гибънс смята, че „жертвите в този случай конкретно са по-скоро агресори, отколкото участници в престъпното поведение”.

Той намали присъдата на Реймънд Содън, който бе осъден миналата година.

Прокуратурата сега обмисля обжалване. Група за правата на децата отвърна, че момичетата са жертви.

Присъдата на Содън бе намалена на пет години и десет месеца затвор, по-малко от минималните 13 години, изисквани за педофилия в Канзас.

Съдията смята, че момичетата отишли доброволно в къщата на Содън и са получили пари за сексуални услуги.

„Те със сигурност са продавали за пари неща, които е против закона дори и един възрастен да продава”, счита съдията.

A Kansas judge gave a 67-year-old man less than half the prison time called for in sentencing guidelines after partly blaming two teenage girls for a sexual encounter. https://t.co/6otPcSbcYN