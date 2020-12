Мъж прекоси Ирландско море с джет, за да види приятелката си

М ъж прекоси на джет Ирландско море от Шотландия до остров Ман, за да посети приятелката си, но след това беше арестуван заради нарушаване на законите, свързани с COVID-19, информира Би Би Си.

