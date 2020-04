Германска кампания за COVID-19 разгневи Гърция

И нформационна кампания на германското министерство на здравеопазването по въпросите за коронавируса, предизвика гняв в социалните мрежи в Гърция.

В публикация на здравната институция в Туитър , озаглавена „Информация за коронавируса на 16 езика”, имаше рисунка на жена, до чиято глава е турското знаме, държаща за ръка момиченце, до което е знамето на Гърция.

Според „Катимерини”, рисунката представя „Турция като майка, която държи за ръка детето – Гърция”. По-късно постът на германското министерство на здравеопазването беше изтрит.

Изданието посочва, че очевидната символика е предизвикала буря от коментари в гръцките социални мрежи.

Мнозина приписват тези изображения на липсата на чувствителност в Германия по темата. Има обаче и мнения, че това е направено умишлено.

#German health ministry campaign gaffe provokes reactions on social media



An online public information campaign by Germany's health ministry which depicts #Greece as a child under #Turkey's care prompted reactions on social media on Monday

#Γερμανια #Τουρκια #Merkel #Berlin pic.twitter.com/XU91Yc5StE