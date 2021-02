Две жени се дегизираха като по-възрастни, за да бъдат ваксинирани

Д ве жени в Орландо, Флорида, се дегизирали, за да изглеждат по-възрастни и да бъдат ваксинирани срещу коронавирус, съобщи Асошиейтед прес.

Д-р Раул Пино, щатски медицински администратор в окръг Ориндж, където е разположен град Орландо, обясни, че двете жени се дегизирали, като си сложили бонета, ръкавици и очила.

Говорителката на шерифското управление Мишел Гуидо е казала пред "Орландо Сентинел", че жените променили рожденните си дати във ваксинационните си регистрации, за да заобиколят щатската система, която е поставила за приоритет на ваксинирането хората на възраст над 65 години. Изглежда, че на двете жени вече е била поставена първата доза от ваксината, но не е ясно къде.

Здравните власти са поискали от полицията да издаде срещу измамничките предупреждения за незаконно проникване. Това означава, че те няма да могат да се завърнат във ваксинационния център по никаква причина под заплаха от арест.

На видео, разпространено от шерифското управление на окръг Ориндж, се чува полицай да казва на двете жени: "Вие сте откраднали ваксина от някого, който се нуждае от нея повече от вас".

Д-р Пино заяви, че разследването на здравните власти ще се опита да установи как двете са успели да получат първата доза от ваксината.

The Orange County Sheriff's Office has released body camera video from an incident in Central Florida where two young women reportedly dressed up as '"grannies" to try and get the COVID vaccine.



