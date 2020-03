Бебе с коронавирус почина в САЩ

Б ебе на по-малко от годинка почина в САЩ от Covid-19, болестта, причинена от новия коронавирус, съобщи Франс прес. Смяташе се, че болестта е относително щадяща към децата и много младите жертви са голяма рядкост.

"Днес трябва да съобщя нещо ужасно тъжно. Сред смъртните случаи в последните 24 часа има и едно много малко дете", обяви губернаторът на щата Илинойс Джей Робърт Прицкър.

"Знам до каква степен тази новина е трудна за възприемане, преди всичко, защото става дума за едно много малко дете", допълни той. Департаментът по здравеопазване на щата поясни, че става дума за бебе под една година, но не уточни дали детето е страдало и от други болести.

В САЩ заразените вече са 121 117, а починалите са 2010, според данни на университета Джонс Хопкинс.

Печален рекорд в Испания, най-много заразени с COVID-19 в САЩ

Baby dies after testing positive for Covid-19 in US https://t.co/CNH06yA7Ri