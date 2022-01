Започва ерата на преносимите проектори

В ече повече от десетилетие смартфоните властват в света на потребителската електроника. Днес това са устройства, чрез които хората работят, комуникират, забавляват се и разчитат на тях за какво ли още не. С помощта на смартфоните потребителите пазаруват, плащат, организират своите екскурзии, снимат и записват моментите, които си заслужават.

Тези устройства са и прозорец към необятния свят на интернет и мултимедията. Чрез тях милиарди хора по целия свят сърфират в интернет и гледат филми. Наистина имаме много за какво да благодарим на смартфоните. С времето те се развиха значително и вече дисплеите им предлагат модерни технологии и впечатляващо качество на изображението.

Но за пълноценна наслада от гледане на видео, особено на хубав филм или видеоклип дори и най-добрите смартфон дисплеи трудно могат да се сравнят с преживяването на големия екран. Би било чудесно, ако човек можеше да разгъне голям дисплей с размери като в малко кино, да се наслади навсякъде на качествен и голям образ и след това да прибере екрана в джоб или чанта.

И ето - задава се интересна новост – компактни, преносими проектори. Чрез тях човек може да разполага с мечтания голям екран практически навсякъде, но без да се налага да носи обемни и тежки устройства и аксесоари.

Източник: Samsung

Технологии в свободен стил

В началото на тази година Samsung представи своя нов преносим проектор The Freestyle. Компанията вече има доста опит с тези устройства, като сега го концентрира в доста по-малкия и лек корпус на The Freestyle.

Проекторът тежи 830 грама и е 17 см. висок и 10 см. широк с ширина 9.5 см. Малките му размери го правят подходящ за лесно пренасяне и използване навсякъде. The Freestyle е създаден именно с тази цел и всичките му характеристики са съобразени с това.

Най-важното, разбира се, е качеството на картината. Проекторът ще се използва най-вече от почитатели на киното, а техните очаквания са високи. The Freestyle има доста дълъг списък с технологични характеристики, които да осигурят желаното изживяване на потребителите.

Устройството излъчва картината с Full HD резолюция 1920х1080 с 550 LED Lumen-а пикова яркост. Размерът на прожекционното поле може да е от 76.2 до 254 см, в зависимост от това колко далеч проекторът е разположен от стената. Максималната дистанция за 100-инчов екран е 265см.

The Freestyle не се нуждае от специално платно за екран. В тази роля може да влезе практически всяка стена, под, таван и дори палатка. С помощта на приложението SmartThings на Samsung и съвместим телефон The Freestyle може да коригира прожекцията и цветовете според цвета на самата стена. Така образът ще изглежда добре и с богати цветове дори и да не е на класически бял фон.

Самата картина се обработва от Crystal Engine на Samsung в комбинация с технологията Pur Color, която осигурява живи изображения и ярки цветове. The Freestyle поддържа HDR10 видео и има Auto Motion Plus технология за оптимизиране на качеството на картината при динамични сцени с много движещи се обекти. Разполага и с технология за допълнително подобряване на контраста, който е 100,000:1. Озвучаването пък е осигурено от 360-градусов говорител с поддръжка на Dolby Digital Plus.

Източник: Samsung

Да се адаптираш към ситуацията

Малките размери и тегло на The Freestyle означават, че притежателят му често ще го носи със себе си и ще го използва на най-различни места.

Цилиндричният му дизайн и въртяща стойка позволяват лесно разположение и въртене на проектора до 180 градуса. Така екранът може да бъде всяка подходяща повърхност, а The Freestyle ще извърши цялата работа по настройката на изображението.

Недостатък при традиционните проектори е, че потребителят трябва да отделя доста време (и нерви), за да постигне оптимално качество на картината всеки път. The Freestyle прави всичко автоматично в рамките на няколко секунди след включването си. Устройството само ще коригира изкривяването на изображението в зависимост от ъгъла на излъчване. Потребителят ще вижда винаги екран с идеално прави ъгли дори и ако самият проектор е на неравна повърхност, тъй като има автоматично нивелиране.

The Freestyle автоматично ще настрои и фокуса и цветовете за ярки и ясни изображения. Налична е и функция за мащабиране и преместване на картината в 4 посоки за още по-прецизно разположение на екрана по желание на потребителя.

Проекторът може да се захранва както от стандартен контакт, така и от външни батерии, които поддържат USB-PD и поне 50W/20V изходяща мощност. Това позволява на потребителя да вземе устройството със себе си навсякъде.

Готов за динамика

Една от характерните особености на живота на модерния човек е динамиката. Затова и устройствата днес трябва да са готови за същия ритъм. Особено, когато става дума за ежедневни задачи.

The Freestyle може да се свърже с видео източници чрез microHDMI порт, но има и по-модерни функции като Bluetooth и WiFi. Разполага и с функция Mobile Mirroring, която улеснява споделянето на съдържание от екрана на смартфона до проектора. Тя е налична както за Android, така и за iOS през приложенията SmartThings и AirPlay 2. С тях потребителят може лесно да стриймва видео от телефона си – било то филм или собствен клип.

А за съвместими устройства от серията Galaxy на Samsung се предлага и функцията Tap View. Чрез нея потребителят може само да докосне смартфона до The Freestyle и проекторът ще дублира екрана на мобилния телефон. Съвместими смарт телевизори на Samsung пък могат да споделят съдържание до проектора, когато той е в друга стая дори и самият телевизор да е с изключен дисплей.

Източник: Samsung

Освен това The Freestyle може се използва и в моментите, когато човек не гледа филми или не прави презентации. Проекторът разполага с т.нар. Ambient Mode. Този режим помага за създаване на по-уютна или атрактивна атмосфера в помещението. Чрез него може да се излъчват различни светлини и ефекти, статични изображения и снимки.

The Freestyle ще постави началото на атрактивна продуктова категория. Тя има потенциал да бъде доста популярна сред младите потребители, за които качественото видео е неразделна част от ежедневието. Те ще имат свободата да му се наслаждават подобаващо навсякъде.

The Freestyle ще постави началото на атрактивна продуктова категория. Тя има потенциал да бъде доста популярна сред младите потребители, за които качественото видео е неразделна част от ежедневието. Те ще имат свободата да му се наслаждават подобаващо навсякъде.