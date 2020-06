Кой се страхува от 5G?

Т ехнологиите са навсякъде около нас и с всеки изминал ден ние ставаме все по-зависими от тях. Независимо дали тази тенденция ви харесва или не, това е реалността, в която живеем. Непрекъснато растящата нужда от колкото се може по-бърз трансфер на информация и по-добра връзка с интернет роди 5G – технологията, която през последните месеци се превърна в обект на разпалени дебати. Опасна ли е тя за човешкото здраве?

A Dutch newspaper reported that several cellular broadcasting towers across the Netherlands have been damaged by arson or sabotage by opponents of a rollout of a new 5G network https://t.co/NoImohTNr0 pic.twitter.com/LBkllGMVa3

5G и пандемията от COVID-19

Глобалната криза, причинена от разпространението на COVID-19, стана повод за появата на редица конспиративни теории. Според една от тях, 5G мрежите са сред основните причини за бързото разпространение на опасната болест. Това твърдение придоби сериозна популярност и дори доведе до подпалването на няколко кули за мобилни комуникации във Великобритания и Холандия. Ироничното в случая е, че на повечето подпалени или повредени по друг начин кули всъщност не е имало оборудване за разпространение на 5G. Безпочвените твърдения, циркулиращи в социалните мрежи, накара Европейската комисия да започне информационна кампания срещу фалшивите новини.

Виновни ли са 5G мрежите за коронавируса

Учените по цял свят са единодушни, че няма никакви данни за съществуването на връзка между новата технология и коронавируса. Въпреки това, някои хора продължават да вярват, че 5G вреди на имунната система и я отслабва. Други пък споделят мнението, че бактериите могат да излъчват радио вълни, а 5G помага на COVID-19 да открива по-лесно своите жертви и да се разпространява по-бързо. Тази екзотична теория, обаче, не дава отговор на един важен въпрос – защо вирусът засегна и страни като Япония и Иран, където все още няма 5G?

In the midst of the pandemic, it is important we follow the science and get our facts straight:



The #coronavirus does not spread through 5G telecommunication networks.



Here are 4 important facts 👇 #EUvsDisinfo #FactsMatter https://t.co/D9reLEMQup