Как да си направим анимиран аватар във Facebook

Facebook вече предлага функция за създаване на анимационен аватар на потребителя. Рисунката се създава от алгоритъм на Facebook, като може да се персонализира от потребителя, съобщава Gizbot.

Функцията е достъпна през мобилните приложения на Facebook за Android и iOS. Трябва да се избере бутонът с три линии в горния десен ъгъл на приложението за Android или в долния десен ъгъл в приложението за iOS.

След това трябва да се кликне опцията See More и да се избере Avatars > Next > Get Started. Ще се отвори ново меню, от което потребителят мож еда избере цвят на кожата, прическа, цвят на косата и др.

Следват поредица от екрани за персонализиране на формата и чертите на лицето, очите и др. Потребителят има възможност да изпипа дори най-малките детайли като дължина, форма и цвят на веждите, ако желае това.

Ако искате да персонализирате всичко, трябва да отделите малко време, защото функцията позволява дори избиране на различно облекло, аксесоари, шапки и др. Когато всичко е готов, се натиска Done.

Аватарът ще се добави в секцията с емоджита при писане на коментар или статус във Facebook. Той ще е наличен като стикер дори и в други социални мрежи като Snapchat, Twitter, Instagram.

