Вятърът на промяната за Renault задуха с Austral (тест драйв)

П реди 33 години светът ликува: Берлинската стена е свалена, Студената война е приключила. Година по-късно Scorpions вадят най-емблематичното си парче (и едно от най-досадните като звучене за мен), в което се пее:

Follow the Moskva

Down to Gorky Park

Listening to the wind of change

Проблемът е, че днес, 32 години по-късно, новините отново идват от Москва, този път с последната строфа от първия куплет:

Soldiers passing by

Спирам дотук с адресата на емблематичното парче на немската метъл банда, за да погледна към топлия австралийски вятър аустрал, който носи промяната за Renault.

Този „вятър” е призван да върне лидерството на Режията в С-SUV сегмента. Това няма да стане лесно, тъй като всяка компания има минимум по един представител тук, но нужните съставки са налице, особено що касае вътрешно пространство и най-вече – качеството и материалите в интериора. В това отношение Austral сякаш не е модел на Renault, а е рожба на премиум марка.

Дизайнът е първосигналното впечатление, което оставя всеки автомобил у клиента. Сигурен съм, че посетителите в шоурумовете на Renault няма да останат разочаровани, защото Жил Видал е свършил чудесно работата си. Това е същият човек, който направи тази впечатляваща визия на новата линия Peugeot, а сега се е заел със задачата да направи същото за Режията. И не разочарова.

За това му помага новата платформа CMF-CD на Алианса. Колелата с размер до 20 инча (като на тестовия модел) подчертават силует с линия на капака близо до арките на колелата.

Renault Austral тест драйв Източник: CarMarket.bg

Автомобилът включва и всички традиционни SUV елементи: предни и задни защитни кори, контрастни протектори отстрани и върху праговете, пътен просвет от 180 мм и висока средна линия. Отпред впечатление прави огромното лого под стъклено покритие. Трябва да отбележа, че фаровете с до 7 светлини модула на лъча се предлагат в три версии: LED Pure Vision, LED Adaptative Vision и LED Matrix Vision с динамични мигачи, с които е оборудван този автомобил.

И ако отпред има повече „бъбриви” елементи, то задницата на автомобила е изключително стилна с този дълъг бумеранг светлинен подпис.

Renault Austral тест драйв Източник: Renault

Най-голямата изненада откривам вътре. Това е интериор на автомобил от луксозния сегмент, а не на масов модел, какъвто ще се превърне Austral. Дори мога да съм още по-категоричен, като кажа, че той е по-луксозен от този на Megane T-Tech.

Там също е има дигиталната OpenR (с операционна система Android) архитектура с два екрана под формата на буквата L. Вертикалният 12-инчов екран е върху централната конзола на автомобила, а хоризонталният 12,3-инчов (може да се конфигурира в четири различни изгледа) е интегриран в арматурното табло зад волана. Заедно двата екрана се простират върху 774 кв. см. Към тях се добавя и новият 9,3-инчов head-up дисплей.

Renault Austral тест драйв Източник: CarMarket.bg

Но най-впечатляващи за мен са материалите. Такива в модел на Renault никога не са използвани. Само по вратите преброих седем различни текстури, което е атестат за качество. Към това топ изпълнението iconic Esprit Alpine добавя сини шевове, тапицерия от Алкантара с въглеродни влакна, Напа кожен волан с вложки от алкантара и шевове в синьо, бяло и червено, алуминиеви педали и прагове на вратите, носещи логото Alpine.

Renault Austral тест драйв Източник: CarMarket.bg

В областта на задвижването Renault е тръгнал срещу принципа си да използва технологичния арсенал на Алианса. Вместо да вземе 1,5-литровия турбо бензинов двигател от Qashqai, под капака на Austral е монтиран напълно нов 1,2-литров 3-цилиндров турбо двигател (96 kW и 205 Нм), съчетан с електрически мотор (50 kW и 205 Нм), 1,7 кВч / 400 V литиево-йонна батерия и интелигентна многорежимна скоростна кутия. Комбинираната мощност е 200 к.с.

