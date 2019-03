С едемгодишно момче беше убито с нож, докато се прибирало у дома си в швейцарския град Базел, съобщи местната полицията.

Детето е било нападнато, докато се връщало само от училище, около 12:30 местно време.

Един от учителите му го намерил да лежи на земята в тежко състояние и извикал линейка. Въпреки усилията на медиците детето починало.

Скоро след жестокото убийство, 75-годишна жена се предала на властите, признавайки, че е нападнала момчето. Тя е арестувана. Полицията посочва, че мотивът за убийството се разследва.

Boy aged 7 stabbed in #Basel Switzerland



- Boy stabbed by elderly woman whilst walking home from school

- 75 year old suspect arrested

- Motive unknownhttps://t.co/EQ8SrbuO1T@IntellFusion pic.twitter.com/xouztByTOg