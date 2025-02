Застреляха "първия гей имам" в Южна Африка

М ухсин Хендрикс, пионер в борбата за равноправие и първият имам, открит със сексуалността си в света, беше застрелян в Южна Африка.

57-годишният духовник ръководеше джамия в Кейптаун, предназначена да бъде безопасно убежище за гейове и други дискриминирани малцинства сред мюсюлманите. Той беше убит в събота сутринта, 18 февруари, след като автомобилът, с който пътуваше близо до южния град Гкеберха, попадна в засада.

"Двама неизвестни заподозрени с покрити лица излязоха от автомобила и са стреляли няколко пъти по колата", се казва в изявление на полицията.

Новината за смъртта на Хендрикс предизвика шок в LGBTQ+ общността и далеч отвъд нея, предизвиквайки вълна от почит и съпричастност от цял свят.

Джулия Ерт, изпълнителен директор на Международната асоциация на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транс и интерсексуалните (Ilga), призова властите да разследват задълбочено

"Това, от което се опасяваме, че може да е престъпление от омраза".

I am so devastated to hear of the murder of Imam Muhsin Hendricks, gunned down today in Gqeberha.



It is very likely a homophobic hate crime.



Hendricks (57) ran the Inner Circle, South Africa's first support group for LGBTQ+ Muslims.



My condolences to his loved ones 💔 🕊 pic.twitter.com/BTkPnVvktU