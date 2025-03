Взрив във въглищна мина в Испания, има жертви, ранени и хора в неизвестност

Н ай-малко четирима души са загинали при днешната злополука в испанска въгледобивна мина, предаде Франс прес, като се позова на спасителните служби.

Предишните данни бяха за две жертви.

Инцидент е станал в северната испанска автономна област Астурия, предаде АФП.

At least four killed in explosion at Spanish mine https://t.co/xATwJsB2fH