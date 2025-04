Вътрешният министър на Иран разкри причините за експлозията на пристанището

М инистърът на вътрешните работи на Иран Ескандар Момени заяви днес, че мощната експлозия, която в събота разтърси най-голямото търговско пристанище в страната, се дължи на небрежност, предаде Франс прес. Ройтерс съобщава, че според нови данни на властите жертвите са 65.

Министърът е на посещение в региона. Той заяви, че някои виновници за инцидента са идентифицирани и са получили призовки. Имало е пропуски и неспазване на мерките за сигурност, добави той.

The death toll from a major explosion in #Iran’s most important container port of Bandar Abbas has risen to at least 65, Iranian state media report.https://t.co/C7gqyACBHJ