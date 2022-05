УЕФА няма да допусне руските отбори в следващия сезон на Шампионска лига

Р уските клубове няма да играят в Шампионската лига през следващия сезон, реши днес УЕФА. Причината за наказанието е руската военна инвазия в Украйна. Руските отбори са извадени и от другите турнири на европейската футболна централа - Лига Европа и Лига на конференциите. Санкцията важи за женската Шампионска лига.

Руският национален отбор няма да бъде допуснат до участие в Лигата на нациите това лято. Русия трябваше да изиграе шест мача в група 2 на лига В, но тимът ще бъде поставен на последно място в групата и ще изпадне в долната лига. В същото време кандидатурите на страната за домакинство на Евро 2028 и Евро 2032 са обявени за невалидни. Това означава, че домакинството на двата турнира ще си оспорват три кандидатури - Великобритания/Ирландия, Турция и Италия.

The UEFA Executive Committee has today declared the bid submitted by the Football Union of Russia to host UEFA EURO 2028 or UEFA EURO 2032 as ineligible.



This is one of several decisions relating to the on-going suspension of Russian teams and clubs from UEFA competitions.