Тръмп коментира мистериозния предмет, изхвърлен през прозореца на Белия дом

П резидентът Доналд Тръмп отхвърли популярният в социалните мрежи видеозапис, показващ как от прозореца на Белия дом се хвърля предмет, като „вероятно генериран от изкуствен интелект“, въпреки че по-рано официални лица твърдяха, че това е бил служител, извършващ рутинна поддръжка, съобщи Newsweek .

Тръмп заяви пред репортери, събрали се в Овалния кабинет във вторник, че видеото „трябва да е фалшиво“, защото бронираните прозорци на Белия дом са запечатани и много тежки.

What is going on here? pic.twitter.com/Sy0lRUEXPq — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) September 1, 2025

Неговата оценка дойде часове, след като Белият дом заяви пред Newsweek, че става дума за работник, извършващ рутинна поддръжка в отсъствието на президента.

„Какво, за Бога, става?“ - мистериозен предмет, хвърлен от прозорец на Белия дом, предизвика спекулации

От Newsweek уточняват, че са се обърнали към Белия дом за допълнителен коментар по електронна поща извън редовното работно време.

Защо е важно

Клипът предизвика вълна от спекулации в момент, когато обществеността вече беше настроена към опасения относно прозрачността, вследствие на скандала с Джефри Епщайн; а социалните медии бяха залети с неверни спекулации относно здравето на президента.

В неделя Тръмп написа в Truth Social, че „НИКОГА НЕ СЕ Е ЧУВСТВАЛ ПО-ДОБРЕ В ЖИВОТА СИ“, като добави линк към публикация на влиятелен поддръжник на MAGA, който твърдеше, че „медиите полудяват“, ако той изчезне за 24 часа.

Когато във вторник беше попитан за фалшивите слухове за смъртта му, той каза пред репортерите:

„Знаете ли, чух, че е малко лудо, но миналата седмица дадох много пресконференции, всичките успешни. Преминаха много добре. Като че ли всичко върви много добре, а след това не дадох нито една пресконференция в продължение на два дни и те казаха, че сигурно има нещо нередно с мен.“

Какво трябва да знаете

Говорейки за вирусния видеоклип от пресконференцията в Овалния кабинет, президентът Тръмп каза на репортерите, че „това трябва да е фалшиво“ и че прозорците в Белия дом „не могат да се отварят“.

Президентът продължи с история, в която разказа, че първата дама Мелания Тръмп наскоро се е оплакала, че иска да диша чист въздух от отворен прозорец в Белия дом, „Но не можеш. Те са бронирани. И първо, те са запечатани, и второ, всеки прозорец тежи около 600 паунда (над 270 килограма - бел.ред.). Трябва да си доста силен, за да ги отвориш.“

Видеото изглежда е било публикувано за първи път в социалните медии от Instagram акаунта Washingtonian Problems (@washingtonianprobs), като се посочва, че един от членовете му го е изпратил анонимно.

„Правите ли неделно почистване?“, гласи надписът към видеото.

След това видеото беше широко споделено в социалните медии, като Republicans Against Trump (@RpsAgainstTrump) написа: „Какво, по дяволите, се случва?“ а Patriot Takes (@patriottakes) коментира: „Какво се случва тук?“

Коментарите

Хани Фарид, експерт по цифрова криминалистика в Университета на Калифорния, Бъркли, който прегледа видеото, заяви пред Associated Press, че не е открил никакви цифрови воден знаци, които понякога се вмъкват в изображенията при генерирането им с изкуствен интелект.

„Сенките в сцената, включително сянката, хвърляна от хвърлената чанта, са физически последователни. Движението на развяващите се знамена не показва никакви признаци, които често се виждат в видеоклипове, генерирани от изкуствен интелект. Общата структура на Белия дом изглежда последователна, включително развяването на американското знаме и знамето на военнопленниците и безследно изчезналите“, каза той в изявление.

Какво ще се случи по-нататък

Белият дом все още не е коментирал разминаването между своето изявление и изказването на Доналд Тръмп в Овалния кабинет.

Тръмп преустрои част от Белия дом по свой вкус, след като се върна на поста си в началото на годината, обзавеждайки Овалния кабинет и обявявайки строителството на нова бална зала на стойност 200 милиона долара. През последните седмици приключиха работата по покриването на предишната тревна площ на Розовата градина.