"Тръмп е импровизатор": Руснаците за нахлуването в Украйна, три години по-късно

Ш офирайки в Твер, първото нещо, което може да бъде забелязано, са войниците. Те са навсякъде - на билбордове, върху фасадите на сгради, на автобусни спирки. Портрети с надпис "Герой на Русия". Плакати на войници с автомати калашников, насърчаващи обществеността да "обичат, да се гордеят и да защитават" Русия. Или с други думи да се запишат и да отидат да се бият в Украйна.

Три години след пълномащабното нахлуване в Украйна, Русия търси нови военнослужещи. Въпреки всички военни образи из града, ако живеете в Твер е възможно да се убедите, че животът е нормален. Фронтовата линия е на стотици мили, пише BBC.

"Само се огледай", казва Михаил, който е местен учител. "Колите минават и всички магазини са отворени. Отникъде не падат снаряди. Не се паникьосваме. Не чуваме виене на сирени. Не бягаме към никакви евакуационни пунктове".

