Светът между две снимки

Д ве снимки ще останат запечатани в историята на дипломацията през 2025 г. или дори отвъд пределите на тази година, обобщават италиански медии, сред които „РАИ нюз“, „Стампа“, „Кориере дела сера“, „Република“, АНСА, "Скай ти Джи 24" и "Ти Джи Ком 24". Едната е насред пищната позлата на Овалния кабинет на Белия дом, а втората - насред внушителния мраморен декор на базиликата „Свети Петър“ във Ватикана. Първата датира от 28 февруари, а втората от 26 април. На първата президентите на Украйна и на САЩ Володимир Зеленски и Доналд Тръмп спорят разгорещено по време на протекла бурно среща между тях. На тази среща Тръмп, а също така и присъствалият на нея вицепрезидент на САЩ Джей Ди Ванс упрекнаха Зеленски, че не иска постигане на мир, че е неблагодарен за американските усилия в тази насока, че не разполага с нужните карти, за да диктува правилата на преговорите за постигане на край на войната в Украйна. Журналисти, отразяващи директно този сблъсък, пък упрекнаха Зеленски, че не носи костюми. Самият Зеленски с раздразнение в гласа на свой ред предупреди Тръмп, че не трябва да се доверява на руския президент Владимир Путин и му посочи и конкретни примери от близкото минало в тази насока.

Четец по устни разкри какво са си казали Зеленски и Тръмп във Ватикана

На втората снимка Тръмп и Зеленски разговарят спокойно на четири очи в прочутата ватиканска базилика "Свети Петър", малко преди началото на траурната церемония за папа Франциск.

